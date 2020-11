Rinvii e indecisioni, la Calabria ancora senza commissario alla sanità

Due ospedali da campo

Per fronteggiare l’emergenza sanitaria nella regione sono in allestimento due ospedali da campo che saranno gestiti da Emergency. A Cosenza, nell’area di Vaglio Lise, i lavori sono in fase avanzata: Angelo Borrelli, capo della protezione civile nazionale, e il ministro per i rapporti Stato Regioni Francesco Boccia, hanno visitato le strutture dell'esercito. Le stesse verranno installate a Crotone per un totale di circa 80 posti in più. A Locri, a Vibo, e in altri punti nevralgici, si sta decidendo per la riqualificazione o la riapertura delle strutture ospedaliere esistenti.

«Per quanto riguarda gli ospedali chiusi in questa regione, per alcuni ci sarà una valutazione oggettiva, e tutti quelli che potranno essere utilizzati lo saranno – ha detto il ministro degli Affari regionali -. Perché se c’è una cosa che la pandemia ha insegnato a tutti è che il diritto alla salute, così come quello all'istruzione, non dovrà mai più essere compresso da vincoli di bilancio. Nello stesso tempo il rispetto per i contribuenti e il bilancio dello Stato lo si attua non sperperando denaro pubblico. Quindi lo Stato ci sarà per garantire il diritto alla salute, ma sarà anche vicino alla magistratura che fa pulizia di coloro che si impossessano di risorse pubbliche».

Secondo il presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì, l'operatività degli ospedali da campo migliorerà la situazione: «Stiamo centrando obiettivi importanti come l'aumento di 244 posti letto, tra cui 10 di terapia intensiva, e il reclutamento di 300 tra medici e infermieri».