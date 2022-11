Rio de Janeiro, il volto del Brasile

La città di Rio de Janeiro è il volto del Brasile e porta d’accesso per i turisti internazionali che arrivano in Brasile, con voli diretti da tutte le capitali europee. Concentra tutto ciò che una città di alto livello può offrire ed è una grande rappresentazione della variegata cultura brasiliana. E' la città brasiliana più conosciuta al mondo per la sua gente allegra, le spiagge, il calcio e la samba. Il 31 dicembre ospita una delle più grandi feste di Capodanno al mondo nella famosa spiaggia di Copacabana. Dopo due anni senza feste a causa della pandemia, la spiaggia ospiterà quest'anno spettacoli musicali e fuochi d’artificio ed è atteso oltre un milione di persone. Diventare capitale della colonia, sede della corte portoghese e poi capitale del Brasile è stato fondamentale per lo sviluppo non solo della città stessa, ma dell’intero Paese sotto diversi aspetti. Il centro della città è indicato per gli amanti della storia e della cultura. Nel centro si trovano la Biblioteca Nazionale e il Teatro Municipale, due attrazioni che permettono ai visitatori di conoscere un po’ la storia della città. Anche il Centro Cultural Banco do Brazil offre uno spaccato del paese e propone sempre nuove mostre.

Nella zona portuale rivitalizzata si trovano il viale Olimpico, con bellissimi murales, il nuovissimo Museo del Domani, educativo e interattivo, il Museo d’Arte Mar-Rio e AquaRio, un acquario che permette di osservare gli animali marini. Lapa è invece un quartiere bohémien, uno dei luoghi più indicati per vivere la tipica vita notturna della città, con bar e locali che suonano la samba. Sempre molto frequentata, la spiaggia di Rio riflette un po’ l’essenza di Rio de Janeiro. Capocabana è una delle più famose, insieme a Ipanema. Per chi ama la natura e la pace ci sono Joatinga, un rifugio appartato per gli amanti delle onde, e Prainha, una spiaggia nascosta in un lussureggiante parco ecologico.



