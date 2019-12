Riorganizzazioni degli studi bloccate da un fisco penalizzante Le Entrate negano la neutralità dei riassetti tra studi, Stp e Sta. Si potrebbe applicare per analogia il principio dell’articolo 174 del Tuir di Dario Deotto

La neutralità fiscale costituisce il regime naturale – quindi non episodico – delle operazioni riorganizzative (fusioni, scissioni, trasformazioni e anche conferimenti) riguardanti le aziende. La finalità è quella di non ostacolare i processi riorganizzativi aziendali con la tassazione di eventuali plusvalenze latenti in presenza di operazioni che non hanno una implicazione realmente traslativa o, comunque, di operazioni inidonee a modificare il valore fiscalmente riconosciuto del patrimonio aziendale.

Ora, non si vede perché la neutralità fiscale non debba essere riconosciuta anche a quei processi riorganizzativi – non realizzativi – che hanno per oggetto gli studi professionali. Soprattutto nell’attuale momento storico in cui l’aggregazione appare un processo quasi “necessitato” come leva strategica di sviluppo degli studi professionali (in questo senso anche il documento del luglio scorso della Fondazione dei commercialisti relativo al processo di aggregazione e di digitalizzazione degli studi).

La linea restrittiva del Fisco

Attualmente molti progetti riorganizzativi degli studi professionali risultano “congelati” in seguito ad alcune prese di posizione delle Entrate. In particolare, la risposta all’interpello 107/2018 ha stabilito che nel caso di una trasformazione da studio associato in Stp, società tra professionisti (ma il principio vale anche per una Sta, società tra avvocati), si applica il comma 2 dell’articolo 171 del Tuir, che disciplina la cosiddetta «trasformazione eterogenea» da ente non commerciale a società soggetta all’Ires. Tale trasformazione viene considerata ipotesi realizzativa come conferimento.

Si tratta, tuttavia, di una conclusione che non risulta corretta. Non si può infatti applicare analogicamente una disposizione che ha un senso quando dei beni impiegati in un circuito non economico (quello istituzionale dell’ente) confluiscono nell’ambito di una società commerciale, ma non certo quando i beni permangono in un circuito economico, come nel caso della trasformazione da studio associato (o società semplice) in Stp.