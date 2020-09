Riparte la cittadella del gioiello a Marcianise presenti 480 aziende Open!, l'appuntamento si svolgerà dal 2 al 5 ottobre totalmente in presenza di Vera Viola

Veduta dall'alto del Centro orafo in occasione di eventi bTb a cui partecipano le imprese socie (400) stabilmente presenti e altre richiamate per l'occasione

Open!, l'appuntamento si svolgerà dal 2 al 5 ottobre totalmente in presenza

3' di lettura

Il Tarì, la cittadella del gioiello di Marcianise, in provincia di Caserta riparte con un nuovo evento: «Open!» che si terrà dal 2 al 5 ottobre.

Al nuovo appuntamento dedicato al gioiello parteciperanno 480 aziende, tra quelle interne al Centro orafo e quelle invitate per l’occasione. Un numero che non ha pari tra gli eventi del settore previsti in Italia per questo autunno, riservato al mercato B2B, e che si svolgerà completamente in presenza.

«Open!» sostituisce i precedenti appuntamenti del Tarì e, allo stesso tempo vuole essere un’occasione di rilancio per il comparto orafo. Si svolgerà in 4 giornate di lavori, dal venerdì al lunedì, nel corso delle quali le aziende potranno concentrare numerosi appuntamenti di business, in un ambiente curato, elegantemente disegnato. Per i clienti dettaglianti sono state create nuove formule promozionali che premiano concretamente gli acquisti e mettono a disposizione delle aziende molte convenzioni e servizi.

Garanzie di sicurezza

Il Tarì si dice pronto ad accogliere i partecipanti di «Open!» garantendo loro elevati standard di sicurezza grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia. Del resto, queste tecnologie sono state anche ampiamente sperimentate: il centro infatti è pienamente produttivo e in operatività fin dai primi giorni di maggio. Gli spazi esterni e tutti gli ambienti di lavoro sono stati rimodulati per facilitare gli spostamenti e semplificare i contatti. Proprio per questo sono state anche riviste le regole relative all’ospitalità, in modo da garantire alle aziende ospiti e ai loro clienti esperienze di visita e acquisto in sicurezza.

«Siamo pronti ad accogliere operatori e dettaglianti da tutta Italia nella piena sicurezza e con l’ospitalità che da sempre contraddistingue Il Tarì – promette il presidente Vincenzo Giannotti – Lo stesso nome dell’evento è sinonimo di Organizzazione, Pianificazione, Esperienza ma anche Normalità. Parole importanti tramite le quali vogliamo trasmettere l’impegno e la volontà del Centro nell’offrire un servizio innovativo per generare occasioni di business a supporto della ripresa del comparto».