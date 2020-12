Riparte la corsa delle start up La Campania sorpassa il Veneto Dopo la gelata di marzo e aprile i numeri delle nuove iniziative in numerose regioni e per l'intero Mezzogiorno hanno già superato i valori realizzati nel 2019. Sprint di Napoli e Bari di Luca Orlando

Sistemi di manifattura additiva prodotti da Roboze di Bari

«Nuovi contratti? Caspita, certo che sì». Per Flavio Farroni, fondatore di Megaride, il 2020 è stato un anno in progresso. Non scontato, per una start-up nata nel 2016 che ha l’ambizione di vendere i propri software alle multinazionali delle due e quattro ruote, scontrandosi con gruppi di dimensioni maggiori e con il congelamento di molti budget a causa della pandemia. Anno che in realtà è stato positivo per il mondo delle start-up anche in senso lato, perché con la fine del lockdown e la progressiva ripresa delle attività, anche i mattoni di base dell'innovazione imprenditoriale hanno ripreso il percorso avviato nel periodo pre-Covid. E il Sud non fa eccezione, allineandosi e in qualche caso superando il trend nazionale, che vede una ripresa decisa delle nuove iscrizioni al registro delle start-up, già arrivate nei primi 11 mesi del 2020 oltre i livelli del 2019.

Nei numeri di fine novembre le nuove start-up iscritte nel corso dell’anno in tutta Italia superano le 3mila unità: nell’intero 2019 erano state invece 2823.

Crescita che coinvolge il Mezzogiorno, in particolare Campania e Puglia. In Campania le neo-iscritte 2020 sono infatti 254, già oltre le 214 registrate l’anno precedente; in Puglia siamo a quota 128, già a ridosso dei livelli del periodo gennaio-dicembre 2019. Già oltre i numeri del 2019 anche Sicilia e Sardegna, mentre in controtendenza rispetto alla media sono solo Basilicata e Calabria, in entrambi i casi con numeri di iscrizioni in calo.

Spinta evidente ad esempio a Napoli, l’accelerazione 2020 che consente alla Campania di salire al terzo posto tra le regioni, alle spalle di Lombardia e Lazio ma davanti al Veneto, meno brillante nel corso del 2020 in termini di avvio di nuove iniziative imprenditoriali. In Campania le start-up sono ora nel complesso 1.042, scatto di oltre 100 unità rispetto alle 852 presenti nel terzo trimestre 2019. Percorso non replicato in Veneto, che da 918 si è portato a quota 965.

Decisivo per il sorpasso è proprio il contributo del comune di Napoli: sono 365 le start-up iscritte nel registro dedicato, 72 i nuovi ingressi registrati nell’intero 2019, 103 il dato dei primi 11 mesi dell’anno.