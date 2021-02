A Draghi il sostegno delle parti sociali. «Pieno appoggio da Bonomi» e Furlan apre alla scuola a giugno

Nel merito Cgil, Cisl e Uil hanno messo come questione prioritaria sul tavolo quella della proroga dello stop ai licenziamenti. «Abbiamo chiesto che la proroga del blocco dei licenziamenti e della cassa Covid siano confermati, con il sostegno alle imprese. Non deve essere sine die ma ci vogliono i tempi giusti per riformare gli ammortizzatori sociali e far decollare finalemente le politiche attive». Così la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. Mentre il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri ha evidenziato che il prolungamento del blocco dei licenziamenti, attualmente previsto fino al prossimo 31 marzo, «serve a salvaguardare la coesione sociale e ad avviare il confronto sulla riforma degli ammortizzatori sociali».

Da sottolineare anche la disponibilità della Cisl ad allungare la durata dell'anno scolastico se sarà necessario per recuperare il tempo perso. «Se la misura si rivelerà necessaria e servirà a recuperare le lacune dei ragazzi e delle ragazze - ha detto Furlan - tutti dobbiamo darci disponibili».

Abi: non interrompere misure sostegno

Sul tavolo anche la questione credito. L'Abi, con il presidente Antonio Patuelli, ha sostenuto la necessità che le misure «eccezionali» varate in questi mesi «dalle autorità europee e nazionali, a sostegno dell'economia produttiva, con prestiti garantiti e moratorie, non vengano interrotte anzitempo». Draghi, ha aggiunto Patuelli, «si è dimostrato molto consapevole della problematica e dei rischi dei crediti deteriorandi».



Le Regioni: priorità alla lotta alla pandemia

«Massima collaborazione» anche dalle regioni al premier incaricato. «Bisogna impegnarsi - ha sottolineato il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini - per lo stop ad ulteriori chiusure e al momento più persone si vaccineranno e più tutti saranno tutelati. «Massima collaborazione con il presidente incaricato - ha aggiunto Bonaccini - anche perché abbiamo apprezzato le parole del presidente per irrobustire il piano vaccinale».

Confcommercio: ristori adeguati e proroga cassa Covid



Nell’incontro con Draghi il presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli, ha parlato di una «drammatica» crisi economica, con «trecentomila imprese che rischiano di chiudere». Per questo, ha proseguito, serve «prorogare la cassa integrazione Covid e continuare con ristori adeguati». Per Sangalli occorre «una rapida campagna vaccini per ripartire in sicurezza: gli imprenditori non aspettano che ripartire. Occorre un deciso cambio di passo, massima tempestività per contrastare l'emergenza ed arginare le crescenti tensioni sociali. Servono risposte urgente alle tante emergenze aperte, ma insieme bisogna lavorare per il futuro del Paese».