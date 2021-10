Riparte Open the Box, per fare cultura digitale a scuola imparando a usare i dati

La formazione è strutturata in modalità self-paced secondo il modello consolidato della Dataninja School, con video-lezioni, test di auto-valutazione, workshop live e consulenze one-to-one per scoprire metodologie di didattica interattiva con i tutor di Open the Box.

Inoltre, verrà aperto un nuovo spazio per dare voce alla Community di Open the Box, per incentivare il confronto tra colleghe e colleghi sui temi affrontati.

Ultimo step: le classi che seguiranno i percorsi potranno partecipare a una challenge tra scuole. Per stimolare il learning by doing, a studenti e studentesse verrà chiesto di mettere in pratica quanto appreso in classe e provare, ad esempio, a identificare un deepfake e ricostruirne le fasi di creazione, o creare una data visualization partendo da un ricerca svolta nella propria scuola.



Le iscrizioni per entrare a far parte della Community e iniziare a consultare i

materiali didattici sono già aperte e lo rimarranno per tutto l'anno. Il primo webinar di presentazione si terrà giovedì 14 ottobre ore 17.