Riparte la ricerca dei Leader della crescita

Dopo il successo delle cinque edizioni precedenti, torna Leader della crescita, il premio dedicato alle imprese italiane che nel triennio 2019-2022 hanno avuto la crescita di fatturato più alta. È infatti online il bando 2024 dell'iniziativa, creata dal Sole 24 Ore e da Statista (leader mondiale dei dati e delle ricerche in ambito economico). Tra le imprese che parteciperanno saranno selezionate tra le 400 e le 500 aziende migliori, che verranno citate in un Rapporto pubblicato sul Sole 24 Ore, edizione cartacea e online, a novembre 2023.

Essere un “leader della crescita” è un riconoscimento pubblico che identifica aziende ad alto potenziale, rendendole attrattive nel mercato e agli occhi di clienti, partner e finanziatori.Per potersi candidare, le aziende devono avere avuto un fatturato di almeno 100mila euro nel 2019 e di almeno 1,5 milioni di euro nel 2022, devono essere indipendenti (ad esempio, non fare parte di un gruppo o essere una succursale italiana di un’altra impresa), avere il domicilio fiscale in Italia, soddisfare requisiti di onorabilità e buona reputazione, avere avuto una crescita prevalentemente organica.

Per partecipare basta registrare la candidatura a questo link entro il 14 luglio 2023. Ogni impresa deve certificare che i dati trasmessi siano veritieri e completi tramite l’invio di una lettera sottoscritta dal direttore generale, dall’amministratore o dal responsabile finanziario (va inviata per mail a Statista alla casella leaderdellacrescita@statista.com sempre entro il 14 luglio).La partecipazione al concorso è gratuita. È solamente previsto un corrispettivo - facoltativo - per l’utilizzo della grafica del premio nel caso lo si voglia utilizzare nelle attività di marketing e comunicazione. Tutti i partecipanti che avranno dichiarato i propri dati di fatturato, indipendentemente dall'inserimento nel ranking finale, avranno la possibilità di ricevere, come ringraziamento per la partecipazione, un test account della durata di 2 settimane al database completo di Statista, con dati da oltre 18mila fonti. Per saperne di più è possibile contattare Statista direttamente alla mail: leaderdellacrescita@statista.com.

L'ultima classifica, quella del 2023, portò all'attenzione della business community 500 aziende di assoluto valore, con un crescita media annua (Cagr) massima del 433%, un minimo di 15% e una media di circa 50%. Le due transizioni in atto, quella digitale e quella ecologica, trainarono verso il successo le Leader della crescita della scorsa edizione. Non è un caso che un'ampia percentuale di imprese italiane con il maggiore tasso di crescita nel triennio 2018-2021 abbia puntato sulle transizioni gemelle, entrambe spinte dai generosi incentivi statali e da un'alta domanda da parte dei clienti finali. Ecco quindi spiegato il primato – nel ranking ideato da Statista e dal Sole 24 Ore - del settore dell'efficienza energetica, delle ristrutturazioni edilizie in chiave green e delle costruzioni, come Renavitas, Edilenergia, Archingest, Alternativa Impianti: tutte imprese con una crescita media annua composta (Cagr) di ben oltre il 100% negli ultimi tre anni. La data spartiacque è il primo luglio 2020, data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 (Decreto rilancio) che ha dato il via ai superbonus del 110% per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus). Dopo questa data il settore ebbe un'impennata ragguardevole.

Ma non di solo superbonus vive la svolta green italiana. Stabile anche nell'ultima edizione del ranking la crescita delle aziende delle rinnovabili e dell'economia circolare. Infatti, prima classificata - con un Cagr pari a 433% - fu WeCo, azienda toscana produttrice di batterie al litio per uso domestico e industriale. Anche la seconda transizione, quella digitale, ha trainato la crescita dei Leader 2023. Lo testimonia il successo di illimity Bank, gruppo bancario nato nel 2018 e quotato in Borsa che si focalizza sulla fornitura di credito a Pmi ad alto potenziale ed ha fatto dell'innovazione la sua leva di crescita: questa la società più grande in vetta al lista 2023. Altra leva di cambiamento è stato il Covid 19, che ha costretto a ripensare i modelli di business di larga parte dell'economia italiana e ha stimolato la digitalizzazione e l'innovazione di prodotto. Un'azienda che ha saputo reagire con tempestività a queste sfide, adattando la sua offerta, è ad esempio Dante Labs, leader nel sequenziamento del genoma completo. La società abruzzese, presente anche all'estero, ha sviluppato tecnologie importanti per la creazione di test rapidi e poco invasivi per il Covid e ha lavorato sul fronte dei vaccini con tecnologi mRna all'avanguardia.