Riparte il risiko assicurativo, Howden rileva Assiteca e lancerà Opa. Vola il titolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus). Vola in Borsa Assiteca dopo la nota che nella serata di ieri ha annunciato il passaggio di mano del broker assicurativo. In particolare, Howden Group Holdings (gruppo internazionale di intermediazione assicurativa) ha sottoscritto un accordo per l'acquisto dell'87% del capitale di Assiteca, ad un prezzo pari a 5,624 per azione, con Lucca's S.r.l., società interamente controllata da Luciano Lucca, socio fondatore, e con Chaise spa, società indirettamente partecipata al 100% da Tikehau Growth Equity II. A ciò farà seguito un'Offerta pubblica sul flottante, ovviamente allo stesso prezzo.

Equita: prezzo a premio rispetto a multipli di mercato

Il prezzo implica una valorizzazione complessiva di Assiteca pari a 240 milioni e un premio del 41% rispetto al prezzo medio ponderato di ieri e del 66% rispetto a quello degli ultimi 30 giorni. In ogni caso il titolo da inizio anno era già lievitato di quasi il 40% passando da 2,44 euro a oltre 4 euro. "Sulla base delle nostre stime, il prezzo offerto corrisponde a un P/E atteso 2022-23 tra 30 e 33 volte contro una media di 22-24 volte a cui stanno trattando i principali operatori internazionali (AON, Marsch, Arthur J Gallagh, Brown&Brown)", osserva Equita. Il closing, atteso entro maggio, è soggetto alle seguenti condizioni: nulla osta in termini di golden power e autorizzazione delle autorità competenti spagnole al cambio di controllo.

I numeri e le strategie di Howden Group

Howden Group ha sede nel Regno Unito e opera in 45 paesi in Europa, area Asia-Pacifico, Medio Oriente, Africa, Stati Uniti e America Latina. Con 10.500 dipendenti, ricavi pari a 1,4 miliardi di sterline e oltre 17 miliardi di dollari di premi gestiti, Howden è uno dei più grandi gruppi internazionali di intermediazione assicurativa al mondo.

Assiteca è il primo broker italiano per dimensione con 750 dipendenti, presente in 19 città in Italia e in Spagna e Svizzera con un giro di affari di circa 90 milioni di commissioni. Assiteca è fortemente complementare all'attuale attività di intermediazione di Howden Italia - spiega una nota - e la partnership creerà una realtà di riferimento nel mercato italiano del brokeraggio assicurativo grazie ad una migliore offerta alla clientela e ulteriori opportunità per tutti i suoi dipendenti.

L'Europa e, in particolare l'Italia, è al centro degli investimenti di Howden ,come testimoniato dal recente perfezionamento da parte di quest’ultima delle operazioni di acquisizione di Andrea Scagliarini nel luglio 2021 e di Tower nel gennaio 2022.