Riparte la scuola: tutte le novità e il calendario regione per regione

Per chi suona la campanella? Per 8,5 milioni di studenti che dal prossimo settembre - nei giorni fissati dai calendari regionali - saranno chiamati a entrare in classe. Sarà una ripartenza con non poche novità in vista per alunni e famiglie. E proprio a queste novità è dedicata la Guida Rapida “Riparte la scuola – Tutte le novità 2019/2020” in edicola lunedì 26 agosto con l'Esperto risponde del Sole 24 Ore.



Nel dettaglio, alle elementari debutterà il “patto di corresponsabilità” che coinvolgerà direttamente le famiglie in tema di mancanze disciplinari e relative sanzioni. Esordio in vista anche sul fronte dell’inclusione, in applicazione delle nuove regole approvate dal Parlamento. Si va dall'assegnazione delle ore di sostegno all'individuazione di un piano didattico individualizzato, un reticolo di interventi che saranno decisi d'intesa con i genitori. Il 2019/2020 vedrà, però, una diminuzione dello spazio per l'alternanza scuola-lavoro, anche in seguito al calo dei finanziamenti. Resta in bilico, per un problema di tempi tecnici, il nuovo insegnamento dell'educazione civica che potrebbe slittare di un anno.



Il nuovo anno scolastico, poi, segnerà il ritorno dei concorsi a cattedra abilitanti. E, restando sul versante dell'insegnamento, anche per quest'anno sembra pronto a esplodere il fenomeno supplenze, con tutte le conseguenze negative sul piano didattico. La GR descrive tutti gli adempimenti e le opportunità per le famiglie, soprattutto in tema di esoneri, privacy e permessi. Infine, un'intera pagina è dedicata alle incombenze delle singole scuole, al calendario della maturità 2020 e ai circuiti di Istruzione e formazione professionale regionale.