Riparte, in sicurezza, il treno del foliage: uno spettacolo nella natura lungo 52 km

La locomotiva che attraversa i boschi colorati d’autunno è pronta a riprendere la corsa ,nonostante le limitazioni imposte dal coronavirus, sul consueto itinerario che collega Domodossola, nell'alto Piemonte, alla sponda elvetica del Lago Maggiore. Il treno del Foliage della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, sarà di nuovo accessibile tutti i giorni (con più corse) dal 17 ottobre al 15 novembre. Il viaggio garantisce grazie a carrozze panoramiche una vista eccezionale lungo i 52 km di binari che attraversano la Valle d’Ossola, la Valle Vigezzo, Centovalli per approdare a Locarno in meno di due ore.

Prenotazione obbligatoria e le norme di sicurezza a bordo

Il biglietto, valido uno o due giorni, prevede un viaggio a/r sull'intera linea, con la possibilità di effettuare una sosta intermedia per poter visitare i piccoli borghi che costellano il tragitto -come il Santuario di Re, Santa Maria Maggiore- o raggiungere con le funivie le località di Intragna e Verdasio. La sicurezza a bordo dei treni è garantita grazie a misure di sanificazione costante e al distanziamento fisico, oltre all'obbligo per i passeggeri di indossare sempre la mascherina. Date le previsioni di forte afflusso e le restrizioni dovute al Covid-19 è obbligatoria però la prenotazione dei posti a sedere ed è consigliabile scegliere come opzione i giorni feriali.

Per questo edizione il biglietto (di a/r che costa 25 euro in seconda classe e 35 in prima) include anche un buono di 5 franchi svizzeri per ritirare un omaggio presso il piccolo mercatino di prodotti locali che si svolgerà tutti i giorni presso la stazione di Locarno.

Per info: www.vigezzinacentovalli.com/foliage