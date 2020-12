Ripartenza lenta per gli acquisti di make-up Lo smart working e la decisa riduzione dei viaggi hanno cambiato l'equilibrio tra i prodotti e tra i canali Lo scenario è in lieve miglioramento, a fine anno stimata una contrazione “solo” del 15% del mercato italiano di Marika Gervasio

Alta attenzione alla salute e all’igiene manterranno elevate le spese per i farmaci e i servizi sanitari e per i prodotti per la cura della persona e della casa (igiene, detergenza e cosmesi). Sono le previsioni sui consumi del prossimo biennio secondo una rielaborazione del Centro studi di Cosmetica Italia su dati Prometeia. Consumi sensibilmente alterati dagli effetti della pandemia che hanno impattato a livello sociale ed economico.

Se, infatti, le maggiori criticità si registrano per i comparti legati alla socialità, come spettacoli, turismo e ristorazione - che subiscono anche la mancata domanda dei turisti stranieri - e per i beni a elevato importo di spesa, come mezzi di trasporto e prodotti voluttuari (abbigliamento e calzature), per il prossimo biennio la crisi dovrebbe accentuare le tendenze salutistiche, il che si traduce in una particolare attenzione alla qualità delle spese alimentari, compatibilmente con il proprio reddito. Ma anche nell’utilizzo delle nuove tecnologie digitali, smart working , acquisti online, fruizione di entertainment e nel rinnovo dei beni durevoli destinati alla casa (mobili ed elettrodomestici) per adeguare gli ambienti alle nuove esigenze.

La sicurezza sarà il comun denominatore degli acquisti nella maggior parte dei settori, cosmesi compresa. Cambia la domanda: più prodotti igienizzanti - non dimentichiamo che moltissime aziende cosmetiche durante il lockdown hanno riconvertito la produzione proprio in questa direzione - che resteranno nella routine quotidiana ancora per molto, più prodotti per l’igiene del corpo. Si cercheranno prodotti più sicuri anche dal punto di vista del packaging, con contenitori che, per esempio, non lascino entrare l’aria nel prodotto (un siero, una crema) o con dispenser che non permettano alle dita di contaminare il contenuto. Scenderà il consumo di make up - visto l’obbligo dell’uso delle mascherine - a favore di quello per gli occhi, mentre rossetti e trucco per il viso diventeranno più leggeri. Secondo un’indagine Nielsen da gennaio a giugno 2020 le vendite di rossetti hanno perso il 24% su base annua, mentre il make up per gli occhi ha ceduto “solo” il 10%. Ancora più evidente il gap nel periodo del lockdown (marzo-maggio 2020): -60% per le labbra contro un -29% per gli occhi.

Le maison cosmetiche non si fermano. L’ultima rilevazione - a giugno 2020 - del Centro studi di Cosmetica Italia sugli effetti del Covid sul settore conferma la lenta ripresa di molte attività, con positive dinamiche nei canali e in alcune attività produttive. Restano evidenti i condizionamenti legati al lockdown e alla successiva, faticosa ripartenza. Lo scenario è ancora in forte trasformazione viste anche le azioni intraprese dalle aziende per fronteggiare la crisi, dalle iniziative organizzative (smart working, riduzione dei viaggi e cassa integrazione) a quelle sul mercato (rimodulazione delle promozioni, pagamenti e acquisti). Le previsioni per la fine dell’anno attenuano il pessimismo iniziale: si stima che il valore finale del mercato cosmetico italiano diminuirà del 15%, meglio di quanto si prevede a livello mondiale, mentre le stime sull’export, già indebolito alla fine del 2019, sono prossime al –12%.