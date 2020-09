Ripartenza positiva per le fiere della moda Oltre 16mila buyer hanno visitato Micam, Mipel, TheOneMilano Special featured by Micam, Lineapelle-A New Point Of View, Homi Fashion&Jewels Exhibition e DaTE che si sono svollti in contemporanea a Milano e Firenze di Marika Gervasio

Oltre 16mila buyer hanno visitato Micam, Mipel, TheOneMilano Special featured by Micam, Lineapelle-A New Point Of View, Homi Fashion&Jewels Exhibition e DaTE che si sono svollti in contemporanea a Milano e Firenze

1' di lettura

Si sono chiuse in positivo le fiere della moda che sono ripartire in contemporanea per affrontare la ripartenza post Covid facendo sinergia durante la settimana delle sfilate milanesi che è ancora in corso.

Oltre 16mila buyer hanno partecipato a Micam, il salone Internazionale delle calzature; Mipel, l’evento internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio in pelle; TheOneMilano Special featured by Micam, il salone dell’haut-à-porter femminile; A New Point Of View, lo speciale format by Lineapelle che ha messo in mostra i semilavorati in pelle più esclusivi e Homi Fashion&Jewels Exhibition, l’evento dedicato al bijoux al gioiello e all’accessorio moda da indossare. Anche DaTE, il salone dedicato all’eyewear di avanguardia, tenutosi alla Leopolda di Firenze e idealmente collegato alle mostre milanesi con l’obiettivo comune di fare sistema, ha lanciato segnali positivi registrando la presenza di 1.000 buyer, italiani e stranieri.

Tra i buyer che hanno visitato le manifestazioni milanesi, il 25% proveniva dall’estero. Segnali positivi sugli acquisti sono arrivati da Svizzera, Germania e Francia.

Finite le fiere fisiche, la palla adesso passa al digitale con gli strumenti messi in atto dalle manifestazioni: applicazioni, smart catalogue e portali di business permetteranno, infatti, di proseguire i contatti fra espositori e compratori senza i limiti imposti dalle restrizioni ai viaggi internazionali.