Ripartono le fiere italiane post Covid: dieci eventi fisici solo a settembre Con Milano Unica dieci giorni fa è ripartita l'Italia del Fashion mentre sono in programma per i prossimi giorni sempre più eventi misti digitali e fisici che vanno dall’occhialeria alle calzature di Gerardo Pelosi

Poche settimane prima del lockdown del febbraio scorso la Fiera di Roma ospitava il vertice globale degli amministratori delegati di 86 enti organizzatori di fiere nel mondo, l'Ufi. Eventi che hanno visto complessivamente la presenza di 303 milioni di visitatori, occupato 3,2 milioni di persone e generato un impatto economico di 275 miliardi di euro contribuendo per 167,2 miliardi di euro al Pil mondiale. L'Europa e in particolare l'Italia sono i mercati fieristici più promettenti e proprio dall'Italia viene lanciato un messaggio di coraggio e ripartenza con la riapertura dei cancelli delle fiere nell'era post Covid. Con Milano Unica dieci giorni fa è ripartita l'Italia del Fashion. Solo in settembre saranno alla fine 10 le fiere che si terranno in presenza mentre si stanno organizzando sempre più eventi misti digitali e fisici. All'inaugurazione della 31° edizione di Milano Unica, la Rassegna dei tessuti a monte di tutta la filiera moda, ha voluto essere presente il ministro degli Esteri Luigi di Maio.

Dall’occhialeria alle calzature, i prossimi appuntamenti

Solo in settembre saranno 16 gli eventi confermati di cui dieci quelli in presenza . Tra questi ultimi per sabato prossimo 19 settembre è confermata a Firenze DaTe Eyewear Exhibition nell'occhialeria. Sempre sabato a Milano apre Homi Fashion&Jewels Autunno e domenica sempre a Milano Micam Calzature. Domenica a Milano aprono Mipel e The One nella pelletteria e pellicceria. Il 22 settembre Lineapelle nella concia mentre la settimana della moda uomo che si sarebbe tenuta dal 22 è stata posticipata. Mercoledì 23 a Ferrara apre Restauro Innovation&Technology mentre giovedì 24 settembre apre a Milano White Milano Moda persona. Sabato 26 a Cremona confermata a Cremona Mondomusica sugli strumenti musicali.

Il ministro Di Maio: «un segnale di speranza»

«Essere qui alla prima fiera che riparte in presenza addirittura ospitando operatori stranieri - ha sottolineato il ministro degli Esteri partecipando a Milano Unica - e' un grande segnale di speranza, per un'Italia che e' pronta a ripartire sui mercati internazionali e di un Made in Italy tonico, pronto alle sfide del mondo post Covid». Una ripartenza che il governo - ha detto Di Maio - ha intenzione di sostenere con gli stanziamenti del Patto per l'export. Attualmente, ha spiegato Di Maio, «ci sono 2 miliardi di euro che riguardano i vari settori e le fiere restano uno dei principali strumenti dell'internazionalizzazione per le nostre imprese e per il nostro made in Italy». MilanoUnica e' servita anche al debutto e al collaudo delle misure sanitarie messe a punto da Fiera Milano con nuove modalita' per registrazione degli ingressi di visitatori e addetti ai lavori, sanificazione e distanziamento.

Carlo Ferro (ICE) abbiamo salvato il calendario autunnale

La ripartenza delle fiere secondo il presidente dell'Ice Carlo Ferro è un grande segnale che esprime Il coraggio degli organizzatori, la responsabilità delle imprese e il supporto del sistema Paese. «Come ICE – dice Ferro - abbiamo lavorato molto con il sistema fieristico per tenere in piedi il calendario degli eventi autunnali con i nuovi strumenti di supporto messi a disposizione dal Patto per l'export, il sistema fieristico italiano – osserva sempre il presidente di Ice - è il primo a ripartire in Europ a grazie ad una moderna combinazione fra eventi fisici e network digitale. Un segno di ottimismo per il contributo dell'export alla ripresa economica e sociale».