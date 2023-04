Ripartono i treni storici: ci sarà anche l’Arlecchino, icona degli anni Sessanta

3 Besanino Express da Milano per Besana, Molteno e Lecco;

4 Laveno Express da Milano alla scoperta del lago Maggiore, con la possibilità di includere la crociera nel bacino borromeo con il piroscafo storico a vapore “Piemonte” diretto a Isola Superiore e Isola Bella;

5 Lomellina Express da Milano a Mortara.

L’offerta turistica, promossa dalla Fondazione Fs per la Regione Lombardia, favorisce lo sviluppo di un turismo lento e sostenibile anche attraverso la possibilità di traportare gratuitamente la propria bici negli antichi bagagliai attrezzati. Dice Luigi Cantamessa, direttore di Fondazione Fs: «Quest’anno, d’intesa con Regione Lombardia, abbiamo introdotto nuovi affascinanti itinerari in treno storico che, oltre ai laghi, puntano a valorizzare le città di Bergamo e Brescia, capitali della Cultura nel 2023, ma anche Cremona e Mantova, che a loro volta ospitano importanti manifestazioni culturali. Per alcune di queste circolazioni metteremo a disposizione l’Etr 252, il mitico Arlecchino, simbolo del made in Italy e del boom economico degli anni 60 del secolo scorso».

Le gite di Trenord

Gite in treno torna con nuovi itinerari che integrano al viaggio in treno esperienze di cultura, arte, divertimento, sport. I percorsi, proposti da Trenord per promuovere un turismo di prossimità in Lombardia, sono suddivisi in quattro ambiti tematici: laghi; divertimento e relax; trekking; città d’arte. I dettagli sui biglietti integrati e le informazioni per l’acquisto sono disponibili al link www.trenord.it/giteintreno, in costante aggiornamento.