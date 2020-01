Ripensamento ad anno in corso

Nel caso in cui il ripensamento avvenga dopo Natale il passaggio ad altro indirizzo - che è sempre una richiesta di trasferimento - diventa più difficile perché è più facile il diniego della scuola di destinazione. Aumentano le differenze tra i curricoli e le valutazioni intermedie che sono già in parte state effettuate. In questo caso, conviene attendere l'anno successivo. Una volta ottenuta la promozione, prima dell'inizio delle lezioni, per essere iscritto alla seconda classe di altro indirizzo di studi, lo studente sostiene un “colloquio integrativo”, diretto ad accertare eventuali carenze nelle materie non studiate nell'indirizzo di provenienza. Ad esempio, se si passa dal liceo scientifico al liceo delle scienze umane, il ragazzo sosterrà un “colloquio di approfondimento” in due materie che non ha studiato il primo anno, Diritto e Scienze umane, al fine di predisporre un piano di recupero individualizzato, da attuare nel primo periodo di lezioni della classe seconda.