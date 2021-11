Ripensare aiuti e regole per un venture capital più vicino a chi innova

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mercato del venture capital è in rapida e intensa trasformazione, sotto la spinta di una domanda di finanza per l’innovazione sempre più articolata ed eterogenea.

Nelle scorse settimane, ha suscitato un certo scalpore l’annuncio da parte di Sequoia Capital, uno dei più grandi e prestigiosi gruppi di venture capital al mondo, il cui valore delle sole società quotate sfiora i 40 miliardi di dollari, relativo a un cambio di modello e paradigma. Il noto fondo americano, uno dei pionieri dell’industria, e per questo un riferimento per tutti gli altri operatori del settore, intende abbracciare il modello cosiddetto crossover. In altri termini gestirà i suoi diversi fondi in una prospettiva di portafoglio disegnato per servire con pazienza e lungimiranza, ma altrettanta flessibilità, le tante domande di finanza per l’innovazione che evolvono ormai su tutti i mercati globali, e che rischiano di rimanere slegate fra loro.

La nuova struttura del fondo sarà articolata su due livelli, fortemente interconnessi. Il primo, denominato Sequoia Fund, è la struttura sotto la quale verrà convogliato il portafoglio di società già quotate. Il secondo continuerà a operare come struttura multi-comparto di fondi chiusi, con strategie dedicate ai diversi stadi del cosiddetto early stage capital (seed, venture e growth) e per questo fortemente differenziate fra loro. La principale novità sta nel grado di sinergia (simbiosi?) tra i due livelli: i proventi derivanti dalle quotazioni e dalle plusvalenze sui mercati azionari liquidi verranno utilizzati per investire nei fondi chiusi, per supportare quindi la crescita di nuovi imprenditori. E a loro volta, i ritorni dell’attività core di venture capital saranno utilizzati anche per finanziare il Sequoia Fund.

Il cambio di modello riconosce la necessità di adattare l’offerta a una domanda e a una concorrenza evoluta, e dunque sempre più eterogenea e differenziata. Lo scouting è ormai globale, gli operatori – istituzionali, professionali, aziendali (corporate venture capital su tutti) – evolvono e propongono formule ibride a ritmi di innovazione accelerati. E come in tutti i mercati, lo sviluppo dimensionale e l’esperienza cumulata negli anni trasformano progressivamente le dinamiche di domanda e offerta e, di conseguenza, i modelli di business e le policy pubbliche che potrebbero risultare più efficaci. Soprattutto in Paesi, come l’Italia che, in forte ritardo di sviluppo, avrebbe bisogno di queste policy più di tanti altri Paesi comparabili.

Che il modello crossover sia adottato a livello di singolo operatore o di ecosistema potrebbe essere indifferente. Non è dubbio, invece, che il rischio di non adeguarsi è elevato e consiste in una progressiva diluizione dei ritorni economici o un loro differimento nel tempo per operatori e investitori, e quindi per un Paese come l’Italia significherebbe accettare che il ritardo di sviluppo permarrà a tempo indeterminato.