«Ripensare le politiche: priorità al terzo settore e al capitale sociale»

Penso di poter proporre alle istituzioni un approccio diverso: si comincia a intervenire dal sociale, non vi si arriva quando è stato raggiunto un certo grado di sviluppo economico. O almeno i due approcci devono camminare parallelamente. Ma è necessario fare perno sulla forze del terzo settore. E sul welfare: se non ci sono asili, sanità efficiente, non si può far cresere il Mezzogiorno.

L’autonogmia differenziata voluta dal Governo rischia di ampliare ancora i divari proprio

sui servizi e sul welfare.

La spesa pro capite nei servizi sociali è molto diversa tra Nord e Sud e ciò non va bene. È necessario superare il criterio della spesa storica. Io penso che non si puo essere contrari al principio di autonomia regionale, ma va salvaguardato anche quello di solidarietà territoriale, come richiede la Costituzione.

Ma per agire sul capitale sociale ci vogliono tempi lunghi

È vero, ma dipende dalla potenza di fuoco che si mette in campo.