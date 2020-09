Ripensare la scuola per favorire l’imprenditorialismo di Piero Formica

Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace e imprenditore sociale sostiene che «gli esseri umani nascono imprenditori, non cercatori di un posto di lavoro». Questo messaggio del fondatore di Grameen Bank e pioniere del micro credito fa intravedere nel buio del COVID-19 l’alba di una nuova età contraddistinta dalla cultura dell’imprenditorialismo, quella che si prende cura dell’ambiente socio-economico rispettando la natura. Alla luce dei cambiamenti climatici e degli eventi pandemici, la natura appare dotata di propria soggettività.

Essa non è un oggetto da conquistare e dominare. Il domani va progettato avendo la natura come partner, non come oggetto. La progettazione è compito degli imprenditori del progresso sociale conseguito inventando modi rivoluzionari di lavorare, offrire prodotti e servizi, vedere il mondo. La rivoluzione industriale ha creato posti di lavoro. Con la rivoluzione della conoscenza, i lavoratori cedono il passo agli ideatori che si allenano nella palestra del pensiero creativo. Gli ideatori trasportano i pensieri da una mente a un’altra. Il reciproco scambio fa acquisire loro nuove conoscenze. Quante più ne sono assimilate tanto più si è consapevoli che resta ancora molto da scoprire.

Il progresso si palesa nelle loro occupazioni che non sono più la fatica disumana di cui poetava Cesare Pavese, ma attività del pensiero svolte in forma digitale e ibrida, fondendo il mondo dei byte e quello degli atomi.Perché accade che, nati imprenditori, a scuola si assimila la mentalità dello scolaro che in “Quo Vado”, il film interpretato da Checco Zelone, al maestro che gli chiede cosa voglia fare da grande risponde: “il posto”?

Il fatto è che a scuola, come già redarguiva il filosofo del rinascimento francese Michel de Montaigne, noi sappiamo dire «Cicerone dice così; questi sono i costumi di Platone; queste sono proprio le parole di Aristotele. Ma noi, che cosa diciamo, noi? che giudizi diamo? che facciamo? Altrettanto saprebbe dire un pappagallo». Secoli dopo, Mahatma Gandhi così argomentava nel numero del primo giugno 1921 del settimanale Young India: «La cosa peggiore che possa accadere ai ragazzi a scuola è dover rendere cieca obbedienza a tutto ciò che dice l'insegnante. Al contrario, se i docenti devono stimolare la facoltà di ragionamento dei ragazzi e delle ragazze sotto la loro tutela, accerterebbero con perseveranza il loro modo di ragionare e li farebbero pensare con la loro testa».

Questi sono moniti contro la scuola che pretende di gonfiare gli allievi come delle rane anziché aver cura della potenza immaginativa del loro intelletto. Se nulla dovrà essere come prima, allora la scuola va reimmaginata per sviluppare consapevolezza e apprendimento facendo confluire le fonti umanistiche e scientifiche in un nuovo e unico canale di conoscenza, il canale STIMA – l'insieme di Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica e le Arti. Affiancata dalla nuova scuola, la cultura dell'imprenditorialismo relega in soffitta le pratiche che fanno prendere la scorciatoia dell'efficienza maniacale per vantaggi immediati. A quelle pratiche subentra l'assidua sperimentazione lungo il sentiero delle innovazioni che emarginando i comportamenti amorali ed egocentrici porteranno nel tempo a ottenere alti benefici per tutti. L'ampiezza dello spazio produttivo è messa a confronto con la profondità dello spazio mentale che dipende non solo dalla conoscenza acquisita con l'immaginazione, l'intuizione, la creatività, lo studio, l'indagine e l'esperienza, ma anche da desideri, idee e concetti venuti alla luce nel corso della sperimentazione. Con la cultura dell'imprenditorialismo e i suoi ideatori, progettare il domani non sarà, come temeva il nostro filosofo Giovanni Papini, «il tè, il caffè, l'oppio, l'hashish della vita, il sostituto, il surrogato, la caparra della realtà»