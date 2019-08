Riportare la crescita al centro del dibattito Sembra di vivere in un Paese surreale. La politica evoca un “mondo” che non ha relazioni con la realtà sensibile. La realtà è lquella di un’economia italiana in stagnazione, con occupazione di scarsa qualità, export fragile e Sud in stato di depauperamento di Sergio Fabbrini

Sembra di vivere in un Paese surreale. La politica evoca un “mondo” che non ha relazioni con la realtà sensibile. La realtà è la seguente. L’economia italiana, secondo i dati Istat di pochi giorni fa, è in una condizione di stagnazione . Diminuisce la disoccupazione, grazie però a lavori part-time e a bassa qualificazione. Gli investimenti privati sono in calo e le nostre esportazioni sono fragili, secondo un rapporto appena pubblicato di Andrea Montanino del Centro Studi di Confindustria. Il Mezzogiorno italiano è in una situazione di vero e proprio depauperamento, secondo i dati dello Svimez resi pubblici un paio di giorni fa. Il suo Pil è al di sotto dello zero. Negli ultimi 15 anni, ben 2 milioni di persone hanno abbandonato le regioni del Sud, per cercare lavoro e opportunità nel Nord (dell’Europa oltre che dell’Italia). Almeno un quarto di chi se ne è andato ha una laurea o una istruzione professionale.

Invece, la politica è la seguente. I due vicepremier hanno fatto del litigio un vero e proprio mestiere, anche se i parlamentari dei rispettivi partiti convergono regolarmente sulle poche leggi messe ai voti in Parlamento. Le due forze di opposizione sono divise al loro interno sul grande problema teologico, con quale parte del governo allearsi (per ritornare al governo)? Si capisce perché, come ha mostrato il sondaggio pubblicato da questo giornale venerdì scorso, quasi tre quarti degli italiani vogliono nuove elezioni (che potrebbero produrre esiti contradditori, dato l’attuale sistema elettorale). Come se ne esce?

Solamente in un modo: riportando la crescita al centro del dibattito pubblico. Un Paese che non cresce economicamente è destinato ad un declino irreversibile anche culturalmente. Per riportare l’Italia su un sentiero di crescita, occorre però fare i conti con il problema del nostro (enorme) debito pubblico. Quel debito è dovuto a scelte fatte da governi e parlamenti italiani, almeno dagli anni Novanta del secolo scorso. Dietro quel debito c’è l'idea che la spesa pubblica debba servire a garantire consenso elettorale prima ancora che sviluppo economico.

