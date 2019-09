Riprende l’esame del ddl sull’assegno unico per i figli a carico: ecco cosa prevede

Cosa viene cancellato

In vista di una revisione complessiva dei benefici per i figli a carico, il progetto prevede l’eliminazione delle detrazioni fiscali per minori, dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico, del bonus bebè, del Fondo di sostegno alla natalità e del Premio alla nascita.

È inoltre previsto un coordinamento con gli interventi per il contrasto alla povertà. Al contempo, i decreti legislativi delegati dovranno individuare le misure complementari a favore dei minori a carico da mantenere in vigore solo in quanto destinate a specifici bisogni, attività o destinatari e il progressivo superamento della contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare a carico del datore di lavoro nonché l’adozione di strumenti di integrale compensazione qualora il beneficio complessivo risulti inferiore al beneficio complessivo fruito in precedenza.

Dote unica per l’acquisto di servizi per l’infanzia

Il progetto di legge all’esame delle Commissione Affari sociali della Camera prevede una dote unica per un ammontare massimo di 400 euro per dodici mensilità, per ogni figlio fino ai tre anni di età. La dote è utilizzabile per il pagamento di servizi per l’infanzia quali asili nido, micronidi, baby parking e personale direttamente incaricato. La dote è riconosciuta in forma ridotta per i figli a carico nella fascia di età compresa tra i 3 e i 14 anni compiuti, mentre viene riconosciuta in forma maggiorata, in misura non inferiore al 40 per cento, per ciascun figlio con disabilità. Le misure volte a favorire la fruizione di servizi a sostegno della genitorialità, si applicano facendo riferimento all’Isee e sono erogate mediante la Carta acquisti.

Le coperture

Per la copertura di questi interventi si prevede l’utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall’eliminazione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per la frequenza scolare e dalla cancellazione del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l’infanzia.

I risparmi di spesa previsti

L’obiettivo delle soluzioni previste dalla proposta sono risparmi di spesa pubblica per un ammontare non inferiore a 3,2 miliardi di euro nel primo anno successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento, a 6,4 miliardi di euro nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore e a 9,6 miliardi di euro a decorrere dal terzo anno successivo, da destinare a incremento delle attuali dotazioni per gli interventi descritti (assegno e dote unica).