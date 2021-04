Riprendono il mare le navi di Costa Crociere

I nuovi itinerari saranno caratterizzati, sottolinea ancora il manager, «da soste prolungate nelle destinazioni per consentire agli ospiti di trascorrere più tempo a terra. Costa introdurrà anche un programma di escursioni totalmente rinnovato, che permetterà di scoprire località poco conosciute, in esclusiva per i nostri ospiti».

E a bordo, conclude Zanetti, ci saranno «nuove proposte di menù, tra cui i destination dish, ovvero i piatti legati alla tradizione delle località toccate dagli itinerari delle navi Costa».

Destinazioni italiane ed europee

Nel Mediterraneo occidentale, come si è accennato, opereranno le due navi più nuove della flotta: Costa Smeralda, l’ammiraglia alimentata a Gnl, e Costa Firenze, la nuova nave ispirata al Rinascimento fiorentino (ed originariamente destinata a navigare in Asia) che è stata consegnata lo scorso dicembre ed è al suo debutto con i passeggeri

La prima a ripartire sarà Smeralda, il 1° maggio, e porterà gli ospiti in località italiane, grazie a minicrociere di tre e quattro giorni. In alternativa i passeggeri potranno fare una crociera di una settimana, con scali a Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Messina e Cagliari.

Questo itinerario dedicato all’Italia proseguirà sino al 3 luglio, quando la nave tornerà a proporre crociere di una settimana che visiteranno Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia.