«Ripresa bene avviata ma gli investimenti sono frenati dalla mancanza di fiducia»

«I finanziamenti con la garanzia statale che abbiamo erogato alle aziende toscane e umbre per l’emergenza Covid? In larghissima parte sono ancora nei conti correnti, in attesa di essere utilizzati». Luca Severini, 61 anni, senese, da un lustro direttore regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo, guarda all’economia delle due regioni dal podio di banca leader del territorio (con una quota di mercato del 23,9% sulla raccolta totale e del 23% sugli impieghi), che conta 35mila imprese-clienti. E vede una ripresa ben avviata, trainata dall’export (39 miliardi nei primi nove mesi 2021 in Toscana e Umbria, +9,5% sul 2019), che ora, per consolidarsi, ha bisogno di un tassello fondamentale.

Direttore Severini, cosa serve alla Toscana e all’Umbria per non rimanere indietro nel recupero post-Covid?

Servono gli investimenti, pubblici e privati. Dal marzo 2020, inizio della pandemia, fino a dicembre 2021 la nostra direzione regionale ha erogato 44mila finanziamenti assistiti da garanzia statale del 60, 80 o 100%, per un totale di 4,6 miliardi di euro. Trentamila operazioni hanno interessato le società, 14mila le ditte individuali. Ma nella stragrande maggioranza dei casi i soldi che abbiamo dato sono ancora sui conti correnti delle imprese.

Perché non sono stati investiti?

Comprendo chi non l’ha ancora fatto. È una questione di fiducia. Per investire, ristrutturare un capannone o comprare un macchinario serve stabilità, e a fine 2021 sembrava essere vicina. Poi è arrivata la quarta ondata della pandemia che ha rimesso le imprese in una condizione di attesa, e ora dovremo capire che effetti avrà. Io resto ottimista.