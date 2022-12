Ripresa superiore alle attese: Fiera Milano aggiorna il piano industriale

Nuovi format espositivi

Altra direttrice di sviluppo è la realizzazione di nuovi formati fieristici: dopo Next Mobility Exhibition, che ha debuttato lo scorso ottobre, deicata alla mobilità del futuro, nel 2023 sarà la volta di GEE - Global Elevator Exhibition show, ideato in un’ottica di sinergie con altre manifestazioni, come Sicurezza e Made. Altra novità sarà la nuova manifestazione sulla transizione digitale, organizzata in partnership con Netcomm e Another Reality: una “fiera del metaverso”, dedicata a Intelligenza Artificiale, blockchain, NFT, realtà virtuale... Sarà in novembre, nella formula del Convegno con area espositiva, combinata con la Digital Week, sempre nell’ottica di creare sinergie tra gli eventi.

Alleanze e acquisizioni per crescere

Fiera Milano si è anche mossa nella direzione di rafforzare il sistema fieristico italiano, «superando i campanilismi», come dice Palermo, per cogliere «una finestra di opportunità unica, che vede le fiere in Italia ripartire con più slancio rispetto ad altri competitor». Da qui gli accordi siglati per creare dei poli nazionali rappresentativi delle maggiori filiere industriali italiane. La più importante è sicuramente la partnership con Fiere di Parma, che prevede la creazione di una comune piattaforma espositiva (composta da Cibus e Tuttofood) nel settore agroalimentare. L’accordo è ora al vaglio dei rispettivi cda per l’approvazione formale. Inoltre, l’accordo con Firenze Fiera per la creazione di un grande polo congressuale italiano, che prevede anche la realizzazione in sinergia di manifestazioni fieristiche. Ultima in odine di tempo, l’acquisizione del 25% di Gefi, la società che organizza l’Artigiano in Fiera, con l’obiettivo anche di rafforzare e rilanciare la manifestazione di proprietà, Homi.

«Sono soddisfatto di come Fiera Milano, intendo tutto il sistema legato a Fiera Milano, ha reagito alla pandemia ed è e ripartito – conclude Palermo, che aggiunge una piccola stoccata al sistema fieristico italiano –. Abbiamo una finestra di opportunità storica, che non dobbiamo mancare. Se riusciremo a fare squadra, a lavorare meglio con le istituzioni, sul modello di quanto fanno i tedeschi, possiamo cogliere questa occasione unica di una ripartenza che è più veloce per l’Italia rispetto ai competitor e ottenere una leadership europea. Ma dobbiamo farlo assieme. Vale anche per la rappresentanza, che dovrebbe essere unica e forte, perché noi abbiamo la responsabilità di rappresentare le filiere industriali. Il 2023 è l’anno in cui farlo».