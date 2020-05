Ripresa Ue lenta e asimmetrica (e l’Italia rischia di fare peggio) Dobbiamo preoccuparci dei chiari di luna per il 2021 che si profilano per il nostro Paese, soprattutto in termini di finanza pubblica di Mario Baldassarri

Tutte le economie andranno quest’anno in recessione con una crescita sottozero, escludendo forse la Cina. Sta di fatto però che le previsioni a oggi indicano nel 2020 un Pil che sarà al -3% negli Stati Uniti, al -5% in Europa (Italia esclusa) e al -10/12% in Italia. Pertanto l’impatto della crisi non è “simmetrico” come molti sostengono.

È certo comunque che la ripresa sarà fortemente “asimmetrica”: a V per alcuni, a W per altri e ad U o L per altri ancora. Dipenderà dalle risposte che i singoli stati o aree stanno dando in termini di quantità delle risorse (effettive, non annunciate), qualità degli interventi (mirati, non a pioggia) e di tempi (rapidi o lunghi) per far arrivare capitali all’economia reale.

Qui si pongono due “buchi” nelle politiche economiche finora varate.

Il primo buco riguarda l’Europa che, tra Mes-Bei e Sure, ha fatto molto. Sono 540 miliardi, sperando che siano disponibili tutti a giugno. Ma non basta.

La sfida vera è il Recovery fund. Un passo decisivo è la proposta Merkel-Macron di inserirlo nel Bilancio europeo rafforzato e dotarlo di 500 miliardi (per ora) di sostegni a fondo perduto da assegnare ai vari Paesi secondo il bisogno e non secondo le quote di partecipazione. Se partisse a giugno sarebbe un enorme inaspettato successo, ma se partisse il prossimo anno si perderebbe la sua efficacia di impatto sulla profonda crisi economica già in atto.