Riprezzamento e tassi: il real estate vede in Europa una ripresa selettiva

Residenziale, logistica e datacenter meglio degli uffici. Mentre il retail dipende dai segmenti. Si vedono luci in fondo al tunnel. Le politiche restrittive delle banche centrali hanno spinto al rialzo i costi di finanziamento e al ribasso l’inflazione. Così, i primi outlook 2024 degli analisti del real estate stimano, in Europa, un mercato più accessibile, meno inflazione, occupazione più stabile e mutui gradualmente più economici. Non ovunque e non per tutti i settori allo stesso modo. A prevalere sarà soprattutto la selettività dei mercati e la diversa capacità di reazione delle asset class.

Valori e rendimenti

A partire dai mutui. Il Global Housing and Mortgage Outlook di Fitch Ratings prevede che i tassi ipotecari si stabilizzeranno su livelli leggermente inferiori rispetto al 2023. Piccoli aumenti si potranno osservare solo nei paesi con un numero significativo di mutui a tasso variabile (Danimarca, Italia e Spagna) o mutui a tasso fisso per brevi periodi, come in Uk.

Tuttavia, la mancanza di offerta in città (per alcuni mercati tra cui l’Italia) e un aumento dei salari superiore all’inflazione (soprattutto in Nord Europa) manterranno i prezzi nominali in leggera crescita (o quanto meno stabili) in sei dei sette paesi europei che costituiscono i maggiori mercati. Ad eccezione della Francia, dove si prevede che i prezzi scenderanno tra il 2% e il 4% nel 2024, principalmente a causa della mancanza di offerta, di condizioni rigorose e perché gli acquirenti hanno difficoltà a permettersi di acquistare a causa degli alti tassi ipotecari. Aumenti sino al 3-5% nei Paesi Bassi nel 2024.

Secondo il 2024 European Outlook di Aew, i volumi di investimento immobiliari del 2023 dovrebbero aver raggiunto i 140 miliardi, in calo di quasi il 50% rispetto al 2022 (pari a 282 miliardi) ed equivalenti a circa un terzo dei volumi record, 350miliardi, registrati nel 2021. Se tra 2022 e 2023 l’impennata di tassi e swap ha spinto al rialzo i rendimenti immobiliari prime (quelli degli uffici sono aumentati più di tutti, dell’1,5% in due anni, seguiti da vicino da logistica e residenziale rispettivamente, +1,3 e +1,2%), nei prossimi cinque anni si “sgonfieranno” un po’: i rendimenti prime saliranno di appena 20 punti base (0,2%) nel retail e di 60 punti base (0,6%) negli uffici al 2028.

Gli uffici in crisi

Come fa notare Msci, l’incertezza dei prezzi causata dal forte aumento dei tassi di interesse ha allontanato le disponibilità degli acquirenti dalle richieste dei venditori. Il divario dei prezzi per gli uffici nelle sette principali città tedesche è arrivato sino al -36% nel terzo trimestre 2023 rispetto al -7,5% dell’analogo periodo 2022, che si aggiunge già a un repricing in corso del 14%: per far ripartire il principale mercato Ue serve uno sconto maggiore.