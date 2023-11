Riproduzioni e riuso delle immagini: la Corte dei Conti bacchetta le tariffe del MiC

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte dei Conti non fa sconti al Ministero della Cultura e interviene negli “Esiti dell’attività di controllo svolta nell’anno 2022 e le misure consequenziali adottate dalle amministrazioni”, Deliberazione 20 ottobre 2023, n. 76/2023/G (pag. 156-157), direttamente sul Decreto Ministeriale 161 del 11 aprile 2023 ossia le “Linee Guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e ai luoghi della cultura statali”.

Per la Corte dei Conti il settore della museologia italiana è arretrato e autoreferenziale, scrive appunto: “l’approccio digitale di molti operatori del settore è apparso, nel passato recente, ancora troppo spesso impermeabile al cambiamento. Gran parte dei curatori e degli altri operatori professionali fondavano la loro formazione sulla museologia tradizionale ed è da lì che hanno mutuato metodologie ed abitudini ormai desuete, aggiungendovi la crescente tendenza a rivolgere la propria attenzione, non tanto al consumatore finale del proprio lavoro, ma ai colleghi e ad altri operatori specializzati.”



Uno sforzo ancora autoreferenziale

La Corte rileva poi come “lo sforzo di digitalizzazione compiuto fino ad oggi dagli uffici del Ministero” si era solo “orientato alla conoscenza scientifica, tutela e gestione del patrimonio piuttosto che alla sua fruizione da parte di un’utenza allargata, anche se ovviamente la digitalizzazione ha prodotto di per sé un ampliamento del bacino dei fruitori. Per tale ragione — scrive la Corte — il Ministero ha correttamente ritenuto di implementare il coordinamento delle politiche di digitalizzazione del patrimonio culturale, nella consapevolezza che il tema dovrà essere al centro delle politiche ministeriali con uno sguardo necessariamente intersettoriale, assicurato dal Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale.” Il cosiddetto PND, un piano lungimirante che è stato smantellato a colpi di picconate dal Tariffario del Ministro Sangiuliano, il richiamato D.M. 161 dell’11.4.2023.

Tariffario in controtendenza all’Open Access

Per i giudici contabili, infatti, “appare in controtendenza l’adozione del recente Decreto Ministeriale (D.M. 161 dell’11.4.2023) con il quale è stato sostanzialmente introdotto un vero e proprio “tariffario” nel campo del riuso e della riproduzione di immagini; così incidendo su temi centrali connessi allo studio ed alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, nonché ad una più ampia circolazione delle conoscenze. Il diritto comunitario ha sempre fornito precise indicazioni (da ultimo vds. Direttiva (UE) 2019/1024 – Public Sector Information) in tema di libero riuso (Open Access), anche a fini commerciali, delle riproduzioni digitali prodotte dagli istituti culturali pubblici per fini di pubblica fruizione.”

Secondo la Corte dei Conti l’Open Access non è soltanto previsto dalla normativa comunitaria, ma è una grande opportunità per il nostro paese, scrive infatti: “L’Open Access ha da tempo dimostrato di essere un potente moltiplicatore di ricchezza non solo per le stesse istituzioni culturali (si vedano le ben note best practices nazionali ed internazionali), ma anche in termini di incremento del Pil ed è quindi considerato un asset strategico per lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei Paesi membri dell’Unione”.

Una relazione inascoltata

Il recente documento della Corte dei Conti, per altro, si pone sulla scia di una precedente e inascoltata relazione della stessa Corte dell’ottobre 2022 sulle “Spese per l’informatica con particolare riguardo alla digitalizzazione del patrimonio culturale italiano - 2016-2020”. In questa relazione la Corte dei Conti già rifletteva su come “Le trasformazioni radicali che il digitale ha prodotto nella nostra società invitano dunque ad abbandonare i tradizionali paradigmi ‘proprietari’, in favore di una visione del patrimonio culturale più democratica, inclusiva e orizzontale. Le forme di ritorno economico basate sulla ‘vendita’ della singola immagine appaiono anacronistiche e largamente superate poiché, peraltro, palesemente antieconomiche. È stato dimostrato che in alcuni casi il rapporto tra costi sostenuti per la gestione del servizio di riscossione e le entrate effettive generate è a saldo negativo (pag. 126, in part. n. 43)”.