Riqualificazione da 250 milioni per l’Ex Trotto Milano

Un investimento di oltre 250 milioni per riqualificare un’area complessiva di 130mila metri quadrati: è l’ultima operazione di Borio Mangiarotti, società di sviluppo immobiliare, e Bain Capital Special Situations, team globale di investitori, in partnership con la società di nvestimento, sviluppo e gestione immobiliare Hines. Protagonista è il progetto di rigenerazione urbana Extm, che darà un nuovo volto all’area dell’Ex Trotto Milano, dismessa dal 2012.

«Siamo felici di poter collaborare con Hines, partecipando a questo importante progetto di riqualificazione che porterà alla realizzazione di un quartiere di eccellenza, unico nel panorama milanese – ha fatto sapere Edoardo De Albertis, ceo di Borio Mangiarotti –. Il nostro intervento sarà improntato agli standard più elevati in termini di innovazione e sostenibilità ambientale, oltre che alla migliore qualità architettonica e dell’abitare».

L’investimento è stato realizzato tramite il Fondo Bistrot, gestito da Natissa Sgr, che ha perfezionato l’acquisizione dal fondo Invictus – gestito da Prelios Sgr – di un’area di oltre 46mila metri quadrati destinata alla realizzazione di circa 600 residenze, il cui sviluppo è stato affidato a Borio Mangiarotti in qualità di general contractor. Il nascente distretto urbano Extm sarà a prevalente vocazione pedonale, con nuovi servizi per la città, spazi verdi aperti alla comunità e un’offerta abitativa inclusiva. Le 700 nuove residenze arredate saranno messe in affitto a canone convenzionato (300 delle quali destinate al senior living), e 50mila metri quadrati saranno dedicati a parchi e spazi pubblici; a completare l’offerta del quartiere saranno gli oltre 12mila metri quadri di servizi educativi, sportivi e commerciali di prossimità.

«L’accordo di partnership con Borio Mangiarotti rappresenta un tassello importante per lo sviluppo del progetto Extm – Ex Trotto Milano, un modello innovativo di sviluppo e ricucitura urbana, con un mix di soluzioni abitative, che si rivolge ad un target diversificato e intergenerazionale, pensato per rispondere alla crescente domanda residenziale di Milano – ha aggiunto Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines in Italia –. Siamo partiti dai bisogni della comunità per creare un distretto urbano aperto alla città, con un’ampia gamma di servizi di pubblico interesse che avranno un forte impatto sociale».

Ad assistere Borio Mangiarotti sono stati Banca Imi in qualità di advisor finanziario, Dentons in qualità di advisor legale, Todarello&Partners per gli aspetti di diritto amministrativo, mentre Prelios Sgr è stata assistita dallo studio legale Gattai, Minoli, Partners per gli aspetti civilistici e Belvedere Inzaghi Partners per quelli amministrativi.