Risale Tim, attesa per il cda sulla rete unica. Il mercato punta su tempi più stretti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sul tavolo del cda di Telecom Italia torna la rete unica e il titolo arriva a guadagnare quasi due punti a Piazza Affari. Secondo Il Sole 24 Ore, infatti, il consiglio di amministrazione della tlc discuterà il nuovo calendario per il memorandum understanding sulla rete unica, mentre Cdp valuterà l’offerta per la rete nel suo board previsto per il 27 novembre. «Ci auguriamo – scrivono gli analisti di Equita – tempi più stretti per ridurre l’incertezza che pesa sul titolo Tim in merito a questo tema». Il nodo, tra gli altri, è quello della valutazione, visto che Cdp sarebbe disposta a pagare non più di 20 miliardi di euro, con un range di 15-20 miliardi di euro, mentre Vivendi chiede 31 miliardi.

Ma per Tim non c’è solo la trattativa con la Cassa depositi e prestiti. «Siamo in un contesto nel quale i tassi di interesse stanno salendo, l’inflazione c’è, mi spiegate perché noi sui prezzi wholesale non dovremmo recuperare l’inflazione?» ha spiegato ieri l'a.d. Pietro Labriola in relazione alla proposta di Agcom, messa in consultazione pubblica, di alzare i prezzi all'ingrosso, pagati dagli operatori alternativi, per aver accesso alla rete di Tim. «Mi sembra che sia una richiesta legittima ed è un trend che c’è a livello europeo». La proposta dell'Autorità per il 2023, commentano gli analisti di Intermonte, «avvicina i prezzi delle linee in rame italiane (circa il 60% di copertura) a quelli applicati nel 2022 negli altri principali Paesi europei (Francia, Germania e Regno Unito) con potenziali benefici per Tim di oltre 100 milioni di euro all'anno in termini di maggior fatturato wholesale».