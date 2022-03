Risalgono i contagi ma altre cinque regioni passano in zona bianca da lunedì

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La risalita dei contagi non ferma il cambio di colore delle regioni italiane. Altre cinque passeranno da lunedì 14 marzo in zona bianca: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia e Sicilia. La decisione ufficiale sarà presa dalla cabina di regia dopo l’esame del monitoraggio settimanale dell’Iss. Ma tutte e cinque le regioni hanno da 14 giorni dati da zona bianca sul fronte ricoveri. Perciò la decisione pare scontata.

Calano ancora ricoveri in reparti ordinari e terapie intensive

La risalita dei contagi in Italia, certificata dopo due mesi di continua flessione dall’ultimo report dell’Iss (siamo a 510 casi ogni 100mila abitanti contro i 433 ogni 100mila abitanti della settimana precedente), non ha avuto riflessi per ora sul fronte dei ricoveri. In base all'ultimo monitoraggio dell'Iss-ministero della Salute (con dati al 10 marzo) il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è al 5,5% (contro il 6,6% della corsa settimana) mentre quello nei reparti ordinari è invece al 12,9% (rispetto al 14,7% della settimana precedente).



Loading...

A fine marzo addio al sistema dei colori



A fine mese, con la scadenza dello stato di emergenza, sarà archiviato anche il sistema dei colori, costruito in base al tasso di occupazione degli ospedali. Con questo trend arriveremo a quella data con tutta Italia in fascia bianca (quella con percentuali più basse di ricoveri).

FVG, Emilia Romagna, Molise, Puglia e Sicilia in zona bianca



Attualmente sono in zona bianca sette regioni e due province autonome (Lombardia, Piemonte, Veneto, Abruzzo, Umbria, Campania, Basilicata e PA di Bolzano e Trento). Ma altre cinque si aggiungeranno a partire da lunedì 14 marzo. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Molise, Puglia e Sicilia, che hanno dati da zona bianca da almeno due settimane (ricoveri nei reparti ordinari sotto il 15% oppure ricoveri in terapia intensiva sotto il 10%, ndr). Per “scalare” dal giallo servono infatti di norma 14 giorni in uno scenario inferiore. Quanto alle restanti sette regioni, sei (Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Calabria) hanno dati da zona bianca da oltre una settimana. E, a meno di accelerazioni decise dalla cabina di regia, dovrebbero aspettare ancora una settimana per passare in zona bianca. La “promozione” dovrebbe perciò avvenire lunedì 21 marzo.

Sardegna ultima regione a lasciare fascia gialla



Attualmente tutte le regioni italiane hanno numeri da fascia bianca. Ma la Sardegna è più indietro. Li ha solo dall’8 marzo. Se il trend dei ricoveri non peggiorerà, sarà l’ultima regione a lasciare la zona gialla, con passaggio in bianco lunedì 28 marzo. Alla vigilia cioè della fine dello stato d’emergenza (il 31 marzo) che segnerà, tra l’altro, l’archiviazione del sistema dei colori.