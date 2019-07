Risanamento a top da 2017, prosegue trend positivo post Olimpiadi di Stefania Arcudi

A Piazza Affari continua la corsa al rialzo di Risanamento, property company che opera da diversi anni nel settore immobiliare italiano con attività di sviluppo e trading. Il titolo, in costante rialzo da giugno quando è stato siglato l'accordo con Ovg Europe Limited per la realizzazione di un polo per eventi sportivi a Milano, ha premuto sull'acceleratore dopo l'assegnazione al capoluogo lombardo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026. Oggi Risanamento è la migliore di Piazza Affari e, dopo essere entrata in asta di volatilità quando guadagnava più del 12%, è arrivata a guadagnare quasi il 14%. Da metà giugno a oggi il titolo sale del 48% circa e torna a livelli che non si vedevano da inizio novembre 2017.

Il 17 giugno Risanamento, tramite la controllata Milano S. Giulia, insieme a LendLease, partner per lo sviluppo di Milano Santa Giulia, ha comunicato l'accordo con Ovg Europe Limited, coadiuvata da Live Nation, per la realizzazione di un polo che attrarrà eventi sportivi e di intrattenimento di livello internazionale e nazionale. Per le Olimpiadi Invernali 2026 ci saranno 14 siti olimpici tra Milano, la Valtellina, Cortina e la Val di Fiemme. Secondo gli analisti, sull'accelerata del titolo incidono anche altri elementi, che a tendere potrebbero dare un certo push, come la valorizzazione di Spark One e Spark Two, gli edifici che andranno a completare il business district di Milano Santa Giulia: secondo le previsioni saranno completati nel 2021 e Risanamento avrebbe già avviato un dialogo con alcuni operatori per affittare i due nuovi palazzi.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)