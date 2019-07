Risanamento vola al top da febbraio 2018 su vendita complesso Sky di Stefania Arcudi

Corre a Piazza Affari il titolo di Risanamento, tra le migliori con un aumento superiore al 9%e a livelli che non si vedevano da inizio febbraio 2018, dopo che il gruppo australiano Lendlease Msg South ha comprato il complesso di Sky per 262,5 milioni di euro, esercitando entro i termini l'opzione di acquisto. Risanamento era proprietario della struttura ed è partner di Lendlease su vari progetti.

L'operazione era prevista nel contratto di opzione sottoscritto il 3 luglio 2017, poi modificato successivamente con un accordo sottoscritto da Sviluppo Comparto 3, indirettamente controllata dalla società per il tramite di Milano Santa Giulia Spa, e Lendlease. L'accordo modificativo prevede che, a seguito dell'esercizio del diritto di opzione da parte di Lendlease, quest'ultima possa nominare, in qualità di acquirente del complesso, un fondo immobiliare chiuso di diritto italiano in fase di costituzione, le cui quote saranno detenute da un fondo di fondi il cui fundraising avverrà tramite quotazione su di un mercato regolamentato internazionale. Inoltre, Risanamento e Lendlease hanno deciso di posticipare dal 23 luglio al 3 ottobre la data ultima entro cui deve realizzarsi la conclusione del processo di quotazione e di fundraising del fondo, purché il complesso mantenga i requisiti di trasferibilità richiesti dagli standard di mercato in processi di quotazione su di un mercato regolamentato internazionale.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)