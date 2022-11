Risarcimenti del danno, va preferita la liquidazione con rendita vitalizia

La vicenda decisa dalla Suprema corte riguarda un bimbo con gravissimi postumi permanenti conseguenti a un episodio di medical malpractice. Il ricorso (incidentale) in Cassazione è stato promosso dai genitori, contro la sentenza di Corte d’appello che aveva liquidato il risarcimento in forma di rendita vitalizia. I giudici di secondo grado, per la verità, avevano confermato l’entità del risarcimento del danno non patrimoniale decisa in primo grado (in 1.219.355 euro) ma avevano scomposto il risarcimento in forma capitale anticipato in rate periodiche, disponendo la costituzione di una rendita vitalizia di 1.283,53 euro mensili, somma evidentemente ritenuta non appagante dai ricorrenti.

Danni non patrimoniali

e patrimoniali

Nei fatti, la sentenza, che pur dà per ovvio il ricorso alla rendita per le poste patrimoniali, predica l’applicazione privilegiata di tale forma di risarcimento proprio per il danno non patrimoniale permanente, comprensivo del danno biologico e del danno morale. Nulla lo vieta, dal momento che l’articolo 2057 del Codice civile non fa distinzioni. Ma non pare affatto certo che la rendita, stante la funzione (almeno in parte) consolatoria che anima il ristoro delle sofferenze non patrimoniali, sia davvero la più utile a soddisfare le aspettative degli aventi diritto.

Più lineare è invece l’utilizzo della rendita in relazione al pregiudizio patrimoniale della vittima, sia quando derivi da un minore reddito da lavoro, sia quando si consideri il delicato tema delle spese di assistenza riabilitativa e/o domiciliare ai macrolesi, non sostenute dal servizio sanitario nazionale. Qui la somministrazione periodica del danaro dovrà corrispondere, tempo per tempo, a quanto verosimilmente necessario per sostenere le esigenze patrimoniali del leso.

Difficoltà applicative

Il sistema della rendita creerà qualche difficoltà gestionale e potrà non piacere a molti operatori del diritto, di parte sia assicurativa, sia danneggiata. E per le strutture sanitarie in autoritenzione le complicazioni potranno essere anche maggiori, in assenza di adeguato sostegno assicurativo.

Sul fronte assicurativo, specie nel sistema della Rc auto, si porranno questioni di operatività pratica non facili a risolversi. La procedura di offerta obbligatoria stragiudiziale (articolo 148, commi 6 e seguenti, Codice delle assicurazioni) è strutturata intorno a un risarcimento in forma di capitale, in unica soluzione. L’esposizione dell’assicuratore della responsabilità civile è assoggettato a un massimale la cui erosione può non esser di facile calcolo se si liquida in rendita (anche in funzione del patto di gestione della lite). A maggior ragione se la rendita è accompagnata da costi ulteriori per far fronte alle garanzie eventualmente imposte dal giudice.