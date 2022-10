Riscaldamenti e rischio morosità, in condominio pesa il caro energia

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’aumento delle bollette fa inevitabilmente crescere anche la morosità in condominio. L’importo preventivato dall’assemblea per la gestione terminata lo scorso 30 settembre (o in via di conclusione in questi giorni) non è infatti in grado di coprire i costi che l’amministratore si vede costretto ad attribuire ai condòmini proprio a causa dei rincari delle utenze per le parti comuni e del servizio di riscaldamento. Tutti i rendiconti consuntivi dei condomìni si chiudono con un saldo passivo; e anche il singolo proprietario virtuoso, che ha puntualmente saldato le rate calcolate in base alla delibera di inizio gestione, si trova incolpevolmente a essere moroso.

L’onda lunga dei debiti

In molti casi i condòmini sono rimasti sordi agli inviti di pagamento di rate straordinarie, disposte dagli amministratori nei mesi scorsi per far fronte all’evidente aumento dei costi e alla mancanza di fondi. E adesso tutti riversano la propria inquietudine nell’assemblea chiamata a consuntivare la gestione e a preventivare quella prossima.

All’inesorabile crescita della morosità delle famiglie l’amministratore non può rimediare con i normali strumenti oggi a disposizione: si può certo chiedere al giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso, ma ciò significa aumentare il suo debito senza risolvere il problema. Oltretutto, non si tratta più del singolo che si trova in un temporaneo momento di difficoltà economica e che può sperare nella solidarietà degli altri (possibilità prevista anche dalla legge 220/2012), oppure del “moroso cronico” che, per abitudine, antepone il pagamento di altre spese a quelle condominiali: oggi il rischio – che sta già diventando realtà – è quello di una morosità diffusa, che secondo le prime stime delle associazioni degli amministratori potrebbe passare dal 15 al 40% e oltre.

La via del risparmio...

I tempi per il recupero del credito comune attraverso la via giudiziaria sono lunghi e non consentono al condominio di diminuire nell’immediato l’insolvenza verso i fornitori. L’amministratore è dunque chiamato a cercare altre soluzioni.

La prima strada da percorrere è senza dubbio quella del risparmio energetico, anche se i condòmini non sono sempre disponibili a sopportarne il sacrificio. A tal proposito l’Enea ha da poco diffuso il vademecum, previsto dal decreto Cingolani (Dm 383 del 6 ottobre 2022), con le indicazioni per contenere i consumi da riscaldamento invernale, riferiti ai sistemi alimentati a gas naturale. Dalla regolazione degli impianti alle date d’avvio e spegnimento.