Riscaldamento, tecnici Enea al lavoro sul vademecum per i condomìni

Riduzione delle temperature e del periodo di accensione dei riscaldamenti in tutta Italia nel decreto Cingolani firmato il 6 ottobre.

Tutto come si prevedeva ma ora dalla teoria si passa alla pratica con un ruolo di primo piano affidato agli amministratori di condominio che, proprio al fine di agevolare l’attuazione dei nuovi limiti, aspettano di conoscere i contenuti del vademecum che Enea, secondo quanto previsto dal comma 8 del decreto legge, sta predisponendo.

I tecnici dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile stanno lavorando a una nutrita serie di indicazioni essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento, «ivi incluse - si legge del testo - indicazioni sulla regolazione della temperatura di mandata delle caldaie a gas, sulla gestione delle valvole termostatiche e su modalità e tempi per garantire il necessario ricambio d’aria negli ambienti climatizzati».

Per non rimanere senza gas

Nei condomìni perciò si fanno le valutazioni del caso per tenere sotto controllo le spese: spariti i prezzi fissi, quasi tutti i contratti sono ormai passati a prezzo variabile. Il mercato tutelato ha l’aggiornamento dei prezzi ogni mese sulla base del Psv, punto di scambio virtuale. Anche il mercato libero si riferisce ad un indice di mercato che può essere tanto il Psv che il Ttf (title transfer facility) con l’aggiunta di uno spread che varia in base all’offerta commerciale del venditore. Le condizioni di pagamento del tutelato prevedono l’invio della fattura circa 20 giorni dopo che il prezzo venga stabilito con scadenza di pagamento a circa quindici, venti giorni successivi; se non viene pagata la quota, a circa venti giorni dalla scadenza arriva la comunicazione di messa in mora, in cui è stabilito il termine entro cui deve essere saldata la fattura, termine oltre il quale si procede al distacco che non può essere effettuato se non dopo quaranta giorni dalla spedizione della comunicazione di costituzione in mora.

Sono quindi circa cento i giorni, prima dei sigilli dal mese in cui è avvenuto il consumo. Chiedere la rateazione prima della scadenza della bolletta, è un tentativo da fare subito per cercare di avere più tempo per il pagamento.