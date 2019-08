Riscatto laurea, ecco le regole per chi ha studiato all’estero e gli sconti del fisco

QUESITO NUMERO 2

Mia figlia, 31 anni, laurea magistrale conseguita nel 2012, lavora da 7 anni in Francia. Può chiedere il riscatto laurea avendo i contributi in Francia?

Oppure possiamo chiedere il riscatto dei 5 anni di laurea noi genitori per lei?

Potrà chiedere il riscatto in Italia solo qualora sia presente almeno un contributo obbligatorio in Italia; il riscatto operato in Italia però, in eventuale assenza di reddito imponibile in Italia, non consentirà di potere godere del beneficio della deducibilità fiscale. Rimane sicuramente possibile riscattare in Francia alle regole dell'ordinamento previdenziale francese, godendo di eventuali benefici fiscali se previsti dalla legislazione fiscale. Nulla vieta che l'onere sia materialmente sostenuto dai genitori, anche se residenti in Italia.

QUESITO NUMERO 3

Mio figlio ha concluso il suo dottorato di ricerca, durato sei anni negli Usa, conseguendo il PhD. È possibile riscattare presso l’Inps questo periodo ai fini pensionistici?

Il periodo può essere riscattato in Italia solo a valle del procedimento amministrativo di validazione del titolo di studi fra Inps e Miur illustrato dal messaggio 6208 del 2014 emanato da Inps. Potrà tuttavia essere riscattato unicamente il periodo legale della durata del PhD se risulterà assente contemporanea contribuzione obbligatoria.

QUESITO NUMERO 4

Sono un medico 47enne e vorrei riscattare gli anni di laurea. Ho un imponibile di 300mila euro circa. Quanto mi costerebbe riscattare i 6 anni di laurea? La cifra che pagherei è interamente deducibile dal reddito Irpef dell’anno del pagamento?

Contrariamente a quanto spesso si pensa, il calcolo del riscatto di laurea non è mai fisso, ma dipende dal periodo in cui si è svolta la durata del corso legale di studi (per medicina e chirurgia 6 anni). Nel caso di periodi ante 1996, il calcolo sarà correlato all'età e alla pensione maturata (cosiddetta riserva matematica). Qualora la totalità o parte del periodo si collochi dopo il 31 dicembre 1995, il calcolo sarà a percentuale e direttamente correlato all’ultimo imponibile previdenziale dei 12 mesi meno remoti prima della domanda di laurea (dunque 100.000 euro per ciascun anno riscattato). In questo caso, grazie al decreto legge 4/2019, sarà anche possibile optare per il riscatto laurea agevolato e pagare un onere à forfait, sempre valido sia ai fini del diritto sia, proporzionalmente a quanto pagato, con un costo bloccato di 5.240 euro per ciascun anno. In alternativa sarebbe anche possibile riscattare presso la cassa professionale Enpam secondo il metodo di calcolo della riserva matematica.

In tutti questi scenari il riscatto è un onere deducibile ex articolo del Tuir, che abbatte la base imponibile fiscale nell'anno (o negli anni) in cui è sostenuto: per questo, più è alto il reddito, maggiore il vantaggio fiscale (che consente, considerando anche le aliquote addizionali all'Irpef, di risparmiare fino al 47% della spesa).