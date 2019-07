Riscatto laurea per i corsi post 1995

Nulla è stato specificato (rispetto alla circolare 36) sull’attivazione della pace contributiva da parte degli eredi o dei datori di lavoro del settore privato. Nel caso dei datori, tuttavia, rimane atteso un chiarimento sulla possibile conversione dei “premi di produzione” in riscatto dei periodi scoperti da contribuzione, in quanto non risulta ancora conclamato se tale facoltà è solo una variante delle conversioni dei premi di risultato detassabili come regolati dalla legge 208/15 o, in alternativa, un istituto autonomo che non necessita di incrementi di indici economici aziendali, di accordi sindacali di II livello e non è sottomesso a soglie massime in termini di contributo del datore o di imponibile fiscale di massimo 80mila euro previsto per i beneficiari della detassazione e della convertibilità in welfare.

Sul versante del riscatto di laurea agevolato, l’Inps registra l’abrogazione dal 30 marzo del limite di 45 anni originariamente previsto per richiedere tale riscatto. Nel paragrafo delle precisazioni era altrettanto atteso il chiarimento sulla platea attuale dei potenziali beneficiari di questo riscatto di laurea “light”: infatti, se appare pacifico che potrà essere richiesto per tutti coloro che abbiano studiato - per i periodi in corso - dal 1996, rimane non chiaro se tale facoltà diverrà accessibile agli assicurati i quali, avendone i requisiti, abbiano studiato prima del ‘96 e optino per il metodo contributivo. L’Inps chiarisce che per chi abbia studiato solo in parte dopo il 1995, i periodi in corso successivi al 1995 potranno essere riscattati a scelta del lavoratore o a 5.240 euro l’anno o in modo proporzionale (aliquota Ivs) all’imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane. In entrambi i casi il riscatto sarà valido ai fini del diritto e della misura dell’assegno.

L’Istituto chiarisce infine che le peculiarità della pace contributiva non si estendono anche al riscatto agevolato: questo non può dunque generare alcun onere detraibile al 50% in capo al dipendente, ma rimane solo fiscalmente deducibile.