Riscatto laurea, l’iter agevolato allarga la platea ma solo per gli iscritti alle gestioni Inps Restano le condizioni di legittimità proprie di tutti i riscatti, a partire dal fatto che soggetto sia iscritto con almeno un contributo versato a una delle gestioni Inps: il riscatto agevolato non è infatti accessibile a chi è stato iscritto unicamente a una cassa professionale di Antonello Orlando

Il riscatto di laurea agevolato alla luce della legge di conversione del decreto di riforma del welfare (legge 26/2019) ha perso il requisito più restrittivo del limite anagrafico e grazie alla circolare n. 6/2020 dell’Inps sarà accessibile a una platea ancora più ampia.

L’originaria versione del decreto infatti prescriveva che l’assicurato, al momento della domanda, avesse una età anagrafica di massimo 44 anni e 364 giorni.



La mappa dei requisiti

Oltre a questo requisito, restano le condizioni di legittimità proprie di tutti i riscatti:

● che il soggetto sia iscritto con almeno un contributo versato a una delle gestioni Inps: il riscatto agevolato non è infatti accessibile a chi è stato iscritto unicamente a una cassa professionale.

● Ia gestione in cui viene richiesto il riscatto dovrà risultare già esistente nel periodo del corso legale di studi, motivo per il quale i riscatti non possono essere richiesti in gestione separata per periodi anteriori all'aprile del 1996.

● il riscatto non potrà coprire periodi già sottoposti a contribuzione, come nel caso di uno studente lavoratore che abbia avuto rapporti di lavoro durante l'intero ciclo di studi universitari;

● per chi avesse invece svolto incarichi non continuativi, potrà essere riscattato il solo periodo scoperto da contribuzione del corso legale di studi.

Ma il requisito più importante del riscatto forfettario (ogni anno di riscatto prevede infatti nel 2020 un onere fermo a 5.260 euro integralmente deducibili dall'imposta) risiede nel periodo di studi.

Questo dovrà infatti collocarsi in periodi da valutare con il sistema contributivo.

Ai sensi della legge 335/1995, tali periodi partono per la generalità degli assicurati dal 1° gennaio 1996, mentre solo per coloro che hanno almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1996 il metodo contributivo risulta applicabile.

Il riscatto per gli anni di laurea prima del 1996

Il riscatto laurea agevolato è un istituto stabile, permette di avere contributi ante 1996 e non ha alcun limite agli anni di riscatto richiedibili (un medico che si sia immatricolato nel 1997 potrà riscattare in modo agevolato tutti e 6 i suoi anni di studio universitario a prezzo agevolato). L’Inps con la circolare n. 6/2020 del 22 gennaio ha definitivamente confermato che , un soggetto con meno di 18 anni di contributi al 1995, potrebbe esercitare l'opzione per il metodo contributivo (articolo 1, comma 23, legge 335/1995) e applicare alla sua intera carriera il metodo introdotto dalla Riforma Dini.

Questa opzione rende a questo punto sdoganato il riscatto light anche per gli anni di studio in corso ante 1996, in quanto la norma non pone alcun esplicito argine cronologico, ma aggancia la fattibilità della opzione agevolato al metodo di calcolo applicato.

L’Inps ha anche chiarito che la facoltà di riscatto agevolato (con metodo a percentuale) potrà essere richiesta contestualmente alla domanda di pensione nel caso di accessi anticipati che comportino, anche indirettamente il ricalcolo contributivo dell'assegno.

Le regole di opzione donna

Come nel caso della opzione donna, che è stata confermata dalla manovra del 2020 con un allargamento della platea: questa potrà essere richiesta a tutte le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2019 almeno 58 anni di età (1 in più se autonome), 35 anni di contributi con una successiva finestra di attesa pari a 12 mesi, se dipendenti, o 18 se autonome.

Si prenda il caso di una lavoratrice nata a marzo del 1957 che abbia ricoperto nel tempo incarichi di responsabilità fino a percepire retribuzioni annue lorde negli ultimi 10 anni comprese fra 90 e 110.000 euro.