Riscatto della laurea: pensione più vicina grazie ai fondi di solidarietà

I fondi potranno così procedere al versamento delle somme per i periodi riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.

Questi versamenti, precisa l’Inps, sono deducibili: i datori di lavoro dei settori che hanno il fondo di solidarietà (ad esempio poste, credito, assicurazioni, trasporto pubblico, credito cooperativo, trasporto aereo, settore marittimo) potranno sostenere la spesa del riscatto versando gli importi attraverso il fondo.

Una possibilità in più che vale sia per coloro che si trovino a maturare i requisiti per la prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto e/o ricongiunzione (in tale ipotesi il riscatto e/o la ricongiunzione, aumentando l'anzianità assicurativa in capo al titolare, avranno l'effetto di ridurre il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di solidarietà), sia coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Il riscatto e/o la ricongiunzione, precisa l’Inps potrebbero pertanto avere anche l'effetto di far acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell'assegno straordinario.

L’esercizio da parte dei datori di lavoro della facoltà di riscatto o ricongiunzione, generalmente riservata al diretto interessato, è comunque finalizzato all’esodo del lavoratore; l’efficacia dell'operazione è, pertanto, subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di esodo per l'erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito e alla risoluzione del rapporto di lavoro, che deve perfezionarsi in prossimità del pagamento, in unica soluzione, degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione.