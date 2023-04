Riscatto per Saipem, i conti del I trimestre battono le attese

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Saipem in rialzo a Piazza Affari dopo la pubblicazione di conti trimestrali migliori delle attese e la debolezza della vigilia. I titoli del gruppo di servizi per il settore energia mettono a segno una delle migliori performance del FTSE MIB. Nella serata di mercoledì 19 aprile, Saipem ha comunicato di aver chiuso i primi tre mesi del 2023 con un risultato netto in pareggio rispetto alla perdita di 98 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2022. I ricavi salgono a 2,582 miliardi (da 1,824 miliardi), con un ebitda “adjusted” di 191 milioni di euro, pari al 7,4% dei ricavi (da 115 milioni).

La posizione finanziaria netta (post-Ifrs 16) è negativa per 285 milioni di euro (da -264 milioni a fine 2022). L’acquisizione ordini si attesta a 2,695 miliardi (da 2,283 miliardi nello stesso trimestre dell’anno scorso), con un portafoglio ordini di 24,130 miliardi (da 24,017 miliardi a fine 2022). Come indicano gli analisti di Equita, i risultati del primo trimestre sono stati «lievemente superiori alle attese», sottolineando che nel periodo è «proseguito il miglioramento della performance operativa con un risultato netto che ritorna in pareggio dopo 12 trimestri in negativo». Inoltre, riportano che, anche se «il set di risultati non ha risvolti rilevanti per le stime e la Pfn, apprezziamo una raccolta ordini del primo trimestre pari al 27% della nostra ipotesi sull'intero 2023 e il ritorno a breakeven dell'utile netto». Anche per Intermonte, i risultati di Saipem sono «leggermente meglio delle attese».