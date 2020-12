Rischiare la vita per non perderla senza accorgersene

Dufourmantelle identifica proprio nel rischio il contrario della nevrosi, “il cui marchio di fabbrica è prendere al laccio l'avvenire in modo tale da plasmare il nostro presente secondo la matrice delle esperienze passate, non lasciando alcun posto all'effrazione dell'inedito, allo spostamento, anche infimo, che apre una linea di orizzonte”. Come non interrogarsi, allora – riflette l'autrice – su una cultura che non riesce più a pensare il rischio senza farne un atto eroico, o – ancor peggio – una pura follia o una condotta deviante?

Certo, il rischio apre al caso, ma è anche un kairos, nel senso greco dell'istante decisivo, quello che può rivelare una riserva di insospettata (e benedetta) libertà. Quando lo si abbraccia, afferma la filosofa francese, “provoca una sorta di intelligenza segreta che da sola, forse, è in grado di disarmare la ripetizione”, rianimando il passato, volgendosi verso la luce, come accade al prigioniero del mito platonico della caverna.

Il rischio, nell'analisi di Dufourmantelle, è quindi la principale occasione per rimettere in moto la libertà di decidere, per riattivare relazioni non più imbrigliate nella logica del controllo e della dipendenza, per porci di fronte alla notte oscura dell'ignoto, quella che alleva il desiderio, che ci consente di riconquistare la nostra vita vera, anche guardando in faccia alle paure che ci paralizzano e solitamente ci fanno indietreggiare, facendoci perdere spazi di libertà e di vita autentica.

Attraverso una scrittura profonda e poetica anche se non sempre facile, debitrice appunto alla psicanalisi, Dufourmantelle ci conduce così ad assaporare la vita come un dono quotidiano e aperto all’ignoto.

“Rischiare la propria vita”, è la riflessione che apre il volume e che fa da cornice e da sfondo a tutta l'opera, quasi un manifesto: “Rischiare la propria vita, nei momenti decisivi della nostra esistenza, è un atto che ci precede a partire da un sapere ancora ignoto da noi, come una profezia intima; il momento di una conversione”. E che l'autrice abbia assunto questo motto su di sé fino alle estreme conseguenze è testimoniato anche dalla sua prematura morte, occorsa nelle acque agitate del mare di Pampelonne, vicino a Saint-Tropez, nel tentativo di aiutare due bambini che rischiavano l'annegamento (poi tratti in salvo). Un gesto, un dono, seppur dall’esito tragico, che dà ancora più valore a ciò che è stato pensato, creduto, affermato e scritto in questo libro.