Rischio coronavirus, è corsa per decongestionare le carceri

Il decreto “cura Italia” ha introdotto una nuova possibilità: una forma speciale di detenzione domiciliare, utilizzabile fino al 30 giugno che prevede una procedura semplificata, ma anche motivi ostativi nuovi. E a chi sconta pene sotto i 18 mesi ma sopra i sei deve essere applicato un braccialetto elettronico.

Le criticità

I tempi con cui si diffonde il virus potrebbero essere incompatibili con quelli necessari a reperire i braccialetti elettronici e con la durata delle procedure, semplificate, ma non automatiche (serve un’istruttoria). E la misura avrà comunque un impatto ridotto: a lasciare le celle potrebbero essere 3.000 o 4.000 detenuti, un numero non sufficiente a raggiungere la capienza regolamentare e a disinnescare la “bomba” carceri. Numeri contenuti, sia perché la norma prevede motivi ostativi nuovi rispetto alla “normale” detenzione domiciliare, sia perché sono molti i detenuti che non hanno una casa presso cui scontare la pena, a partire dagli stranieri; e le comunità a cui di solito vengono inviati stanno sospendendo l’accoglienza per l’emergenza sanitaria.

C’è poi il rebus dei braccialetti elettronici. Il decreto prevede che il numero di quelli «da rendere disponibili» venga individuato entro venerdì 27 marzo. Si terrà conto degli indici di sovraffollamento e delle situazioni di emergenza sanitaria e, in caso di «disponibilità parziale», si darà priorità ai detenuti con residui di pena più bassi. Secondo la relazione tecnica i braccialetti disponibili «fino al 15 maggio» sono 2.600.

Ma quanti sono quelli utilizzabili subito? La loro carenza è un problema cronico. Nel 2017 Fastweb si è aggiudicata la gara bandita dal ministero dell’Interno per fornire e attivare 1.000-1.200 braccialetti al mese per 36 mesi. L’azienda sottolinea che «sta ponendo in essere tutte le azioni necessarie per rispondere alle richieste» e che «i braccialetti elettronici richiesti sono stati attivati».

Ma «oggi i dispositivi non bastano neanche per la custodia cautelare - dice Gian Domenico Caiazza, presidente dell’Unione camere penali -. Il Governo deve chiarire quanti sono i braccialetti disponibili ora, altrimenti la misura è ineseguibile. Oltre al fatto che per gestire un’eventuale diffusione del virus devono uscire almeno 10mila persone».