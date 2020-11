«Rischio desertificazione, investire su green e digitale»

In concreto?Prima di tutto bisogna investire sul digitale. Siamo in ritardo, dobbiamo agire in tempi rapidissimi.

Poi?Bisogna modificare il sistema produttivo per renderlo sostenibile in termini ambientali. Penso alla mobilità, al ciclo dei rifiuti.

Proprio in tema di rifiuti: Roma ha bisogno di un termovalorizzatore?I termovalorizzatori di 20 anni fa non li voglio neanche io. Ma uno di ultima generazione a Roma serve, lo farei anche domani.

Nel 2021 a Roma si vota. Cosa chiedono le imprese al nuovo sindaco?Nessun sindaco da solo sarà in grado di risolvere i problemi di Roma. Sono i romani che devono fare un passo in avanti. Solo insieme si risolvono i problemi. Penso ai giovani: qui ci sono 200mila studenti universitari e 1.200 start up, ma ancora non sono diventati protagonisti della città.

È vero che si candiderà a sindaco di Roma?Nessuno me lo ha chiesto e non è mia intenzione. Si può servire Roma in tanti modi e io lo farò da presidente della Camera di Commercio.