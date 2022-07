Rischio digitale, Wallife raccoglie 12 milioni di euro per le prime polizze assicurative

Ascolta la versione audio dell'articolo

Round da 12 milioni di euro per Wallife, startup insurtech italiana che punta su un mercato ancora inesplorato, vale a dire la copertura assicurativa (per individui e non aziende) da rischi generati dal progresso tecnologico e scientifico nelle aree della genetica, della biometria e del biohacking (uso di tecnologie nel corpo umano, come protesi e dispositivi medici impiantabili). «Il mondo cambia velocemente - spiega Maria Enrica Angelone, ceo e founder della società insieme al chairman Fabio Sbianchi...