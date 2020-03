Rischio frana: chiuso viadotto autostrada A6. Era stato inaugurato 10 giorni fa La pioggia caduta nel savonese (38,4 mm in un'ora) ha fatto muovere il fronte della frana che tre mesi fa aveva falciato la carreggiata nord del viadotto

È stato chiuso in via precauzionale a causa del movimento della frana sulla collina il viadotto tra Altare e il bivio A6/A10 nel savonese. La pioggia intensa caduta nel savonese (38,4 mm in un'ora, dato Arpal) ha fatto muovere di nuovo il fronte della frana che tre mesi fa aveva letteralmente falciato la carreggiata nord del viadotto, poi ricostruito e inaugurato il 21 febbraio. Non appena effettuato lo scambio di carreggiata sulla corsia nord, il viadotto verrà riaperto al traffico.

Non appena verrà aperto il bypass sulla corsia nord del viadotto sull'A6 sarà possibile, secondo quanto appreso, percorrere di nuovo la tratta Altare - Savona in direzione sud.

