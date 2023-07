Rischio incendi, servono maggiori sinergie e una prevenzione tempestiva

La campagna antincendio boschivo 2023

Sul fronte legislativo più recente, lo scorso 12 maggio è stato firmato dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, il documento sull'«Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi contingenti», che ha dato avvio alla campagna antincendio boschivo 2023, iniziata il 15 giugno (dura fino al 30 settembre), con il coinvolgimento di tutte le Amministrazioni competenti. Dall’esperienza dello scorso anno, in un’ottica di maggiore coordinamento, è stata istituita una cabina di regia permanente antincendio boschivo promossa dalla Protezione Civile a cui hanno partecipato il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri del comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, il comando operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore Difesa, le Regioni e Province autonome e il comitato nazionale del Volontariato.

I bandi regionali

Le Regioni, per dare concreta attuazione a quanto previsto dal Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, erogano bandi sia per la prevenzione sia per la forestazione. È ancora in corso, ad esempio, quello sostenuto della Regione Lombardia che stanzia 2.211.112 euro, a fondo perduto, per le Comunità montane delle aree interne che mettono in campo interventi per la prevenzione e il contrasto agli incendi boschivi. In Molise, il 31 agosto è il termine ultimo per presentare le domande per il bando «Sostegno alla forestazione/all'imboschimento» del Programma di Sviluppo Rurale Molise 2014/2022, finanziato con 1,5 milioni. L'intervento prevede un sostegno per la realizzazione di interventi di imboschimento di superfici agricole e non agricole e per la creazione di aree boscate, con l’obiettivo di attuare una gestione sostenibile dei sistemi forestali e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, come i fenomeni di desertificazione e gli eventi estremi.



Priorità alla prevenzione

Ma per scongiurare il pericolo e limitare la conta dei danni attenersi alle prescrizioni non è sufficiente. O, perlomeno, non quando le criticità sono alle porte o già in pieno corso. «Occorre essere incisivi per quanto riguarda la parte preventiva, dunque la redazione dei piani», sottolinea Diamanti. «Lavorare quando l’emergenza è in corso è un modus operandi che non porta da nessuna parte. Sono decenni che si parla di come i costi della rimessa post danno siano enormemente superiori a quelli che verrebbero affrontati in prevenzione ma non impariamo».



L’apporto degli esperti

In questo, una grossa mano alle istituzioni potrebbe arrivare dal contributo fattivo di esperti in costante aggiornamento. «I piani dovrebbero essere pensati in collaborazione con professionisti selezionati per tematiche di competenza e successivamente attuati. Spesso, invece, il controllo su questo passaggio manca ed è un problema serio». Un punto di vista, quello della presidente Diamanti, che trova diretto riscontro nel recente rinnovo dell’accordo tra Protezione civile e Conaf. Un tandem che, dal 2014, dimostra come la conoscenza del territorio sia uno strumento essenziale per rispondere con rapidità ai bisogni delle comunità colpite dalle calamità e per garantire una tutela efficace.