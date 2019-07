Rischio Italia, quanto ancora può durare la tregua sullo spread?

Perché le Borse corrono se l’economia rallenta

In questo contesto una nuova crisi del debito italiano è oggi improbabile scrive l’agenzia di rating Standard & Poor’s. Improbabile considerando non solo le prospettive di politica monetaria espansiva (la Bce è pronta a nuovi stimoli monetari). Ma anche i mutati rapporti con la Commissione sulla gestione dei conti pubblici. Il governo italiano si è duramente confrontato in questi mesi con la Commissione. Prima sulla legge di bilancio 2019 poi sulla correzione messa in atto per scongiurare l’avvio di una procedura di infrazione. Ma il negoziato, spesso molto duro, alla fine ha sempre portato a un compromesso tra le parti.

Se la speculazione sul rischio Italia in questa fase è sotto controllo e una crisi del debito, ad oggi, risulta improbabile non si può escludere che il quadro possa cambiare radicalmente in futuro. Secondo S&P nuove tensioni potrebbero tornare a verificarsi nel caso in cui «il governo persegua soluzioni non ortodosse come l'introduzione di una valuta parallela (come i mini-BoT ndr) o di misure di bilancio senza copertura finanziaria».

Fintanto che il confronto, anche aspro, con la Commissione si svoge nei paletti delle regole condivise non c’è da temere fibrillazioni sui mercati. Ma se il governo dovesse operare allo scopo di «eludere i vincoli fiscali stabiliti dai trattati UE» le cose potrebbero mettersi diversamente avverte S&P perché a quel punto «l'adesione dell'Italia all'area Euro potrebbe essere messa in discussione» e, nella peggiore delle ipotesi, «potrebbe verificarsi una nuova crisi di fiducia come quella avvenuta in Grecia nel giugno 2015, ma in un paese membro dell'Unione Europea molto più grande e con maggiore rilevanza sistemica».

Il banco di prova più importante sarà il confronto sulla legge di bilancio 2020. Che si annuncia aspro perché i numeri della manovra (a partire dai 23 miliardi di clausole Iva da disinnescare) si annunciano “monstre” anche senza tenere conto delle ambizioni della Lega sulla flat tax. E proprio sulle ambizioni leghiste di tagli alle tasse si consumerà con ogni probabilità lo scontro tra i partiti di governo (Lega in primis) e il ministro del Tesoro. Di recente Tria è finito nel mirino di Salvini che, nel corso della recente intervista rilasciata a Radio 24, lo ha accusato di voler ostacolare i piani di tagli alle tasse. «O il problema sono io o è lui» ha dichiarato Salvini.