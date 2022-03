Rischio revenge porn, si può chiedere aiuto al Garante privacy

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Risposte rapide contro il revenge porn. Sono quelle che il Garante della privacy si sta apprestando a mettere in campo per evitare che foto e filmati a sfondo sessuale finiscano, contro il volere degli interessati, su internet. Il tempo, in questi casi, è fondamentale per evitare che il materiale “incriminato” si sedimenti nel web e sia più difficile, se non impossibile, rimuoverlo. Il Garante sa di doversi muovere entro 48 ore dal momento della segnalazione da parte della vittima: è quanto gli ha chiesto il decreto legge 139 dello scorso anno, che nell’ampliare i poteri dell’Autorità contro le “vendette pornografiche” online, ha anche dettato i tempi per farlo.

Proprio per recepire nel proprio regolamento interno le nuove misure, il Garante ha approvato una delibera entrata in vigore il 18 febbraio scorso. Il provvedimento permette a chi si sente minacciato dal revenge porn di presentare una segnalazione al Garante esclusivamente attraverso un modulo online. Modulo che l’Authority sta mettendo a punto e che dovrebbe vedere la luce a breve. Dopodiché sarà disponibile sul sito dell’Authority ( www.garanteprivacy.it ).

Loading...

Questo non vuol dire che al momento chi teme di diventare vittima di revenge porn non possa presentare una segnalazione al Garante per imporre ai siti di bloccare video o immagini con contenuti sessuali. Ma lo può fare solo utilizzando il modello già pubblicato online, che limita l’intervento del Garante a Facebook e Instagram, con cui l’Autorità ha stretto l’anno scorso un accordo di collaborazione contro questo fenomeno odioso, che in alcuni casi ha spinto la vittima a togliersi la vita.

Dunque, per iniziare ad agire con i nuovi poteri su un più ampio spettro della Rete, il Garante dovrà prima mettere a punto il nuovo modello online per le segnalazioni. A quel punto anche gli altri social e il resto del web dovranno, se l’Autorità lo chiede dopo essersi attivate dietro richiesta dell’interessato, bloccare la vendetta pornografica.

Ma vediamo nel dettaglio quando ricorre il reato di revenge porn e come possono difendersi le vittime.