Rischio scissione nel M5S: Di Maio conta le truppe

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Lo scontro tra il presidente del M5s Giuseppe Conte e il ministro degli esteri Luigi Di Maio, nato nei giorni della trattativa sul Quirinale con il primo schierato contro la candidatura del premier Mario Draghi e il secondo tra i più attivi nel promuoverla, ha raggiunto livelli di guardia.

È stato per primo il ministro, una volta portata a casa la rielezione di Sergio Mattarella, a parlare di una «necessaria verifica sulla leadership e sulla linea». Durissima la reazione di Conte, che ancora ieri in un’intervista al quotidiano di riferimento Il Fatto Quotidiano allontanava i venti di scissione e avvertiva l’antagonista: «Riferirà del suo comportamento non a Conte, ma agli iscritti». Per tutta risposta il giovane titolare della Farnesina ha reagito cominciando a schierare le truppe.

Loading...

Le mosse di Di Maio

Per prima cosa, lui che è stato accusato di aver silurato la candidatura della direttrice del Dis Elisabetta Belloni tentata da Conte in asse con la Lega nella notte quirinalizia dei lunghi coltelli che ha preceduto la schiarita di sabato sul Mattarella bis, ha incontrato proprio il capo dei servizi segreti, postando una foto del pranzo: «Con il ministro Di Maio c’è un’amicizia sempre più solida. Di Maio è sempre leale», sono le parole di Belloni riportate dal ministro.

Poi ha incontrato e sentito le ex sindache di Torino Chiara Appendino e di Roma Virginia Raggi. Entrambe molto amate dalla base, Raggi in particolare ha da sempre un buon rapporto con Di Maio e siede con lui nel Comitato di Garanzia del movimento. Nessun incontro invece con Roberto Fico, il terzo membro del Comitato che ha il potere - purché all’unanimità - di sfiduciare il presidente (mentre il presidente può a sua volta sfiduciare il Comitato o uno dei suoi membri solo con l’assenso del Garante Beppe Grillo).

Fico presiede ancora le Camere riunite in vista del giuramento di Mattarella e si tiene a distanza, almeno per ora, dalla diatriba. Ma che cosa c’è dietro la fuga in avanti del confronto interno?