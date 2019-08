Rischio stallo sulla riforma della lirica. Fondazioni al cambio di governance

Per cambiare la rotta, spiega il ministro Bonisoli al Sole 24 Ore, sarebbe necessario intervenire dalle fondamenta e questo era il progetto a cui stava lavorando, che ora rischia però di restare sulla carta. A oltre vent’anni dall’introduzione del modello delle Fondazioni lirico-sinfoniche di diritto privato, il ministro avanza la proposta di un modello “misto”, che tenga in considerazione le specificità e le diversità di ciascun teatro e del territorio in cui si colloca. Tornando, nei casi in cui questo sia più utile, al modello dell’ente lirico anziché della fondazione. «Non si può applicare a tutti la stessa medicina – osserva Bonisoli –. Una delle fragilità dell’approccio seguito in questi anni è stato utilizzare lo stesso schema in ogni contesto. Invece serve capire le diversità e trovare soluzioni per ciascuna situazione».

La legge appena approvata – che comprende diverse misure, tra cui norme a sostegno del cinema o contro il bagarinaggio – ha come fulcro la regolamentazione dei contratti precari nelle Fondazioni liriche. Il provvedimento introduce dal 1° luglio 2019 un tetto di 36 mesi alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato in un settore in cui non c’erano limiti, oltre a misure transitorie per la stabilizzazione dei precari. Risolta la questione del precariato, restano ora da affrontare i nodi difficili dell’indebitamento e della governance delle Fondazioni. Il ministro prevedeva di introdurre nella prossima legge di Bilancio «importanti interventi dal punto di vista economico», mentre la legge delega avrebbe affrontato le questioni normative. L’insieme di questi tasselli avrebbe potuto comporre un nuovo quadro della lirica italiana, operativo dal 1° gennaio 2021.

Ma nel frattempo è esplosa la crisi di governo e ora domina l’incertezza. In ogni caso, chiunque si troverà a gestire questa partita avrà davanti una sfida ambiziosa, perché è vero che negli ultimi anni ci sono stati importanti miglioramenti, ma «restano ancora molte criticità – ammette Bonisoli –. Bisogna uscire dalla logica dell’emergenza con cui finora si è agito, per traghettare il sistema verso una fase di normalità». La legge approvata va in questa direzione: per raggiungere il pareggio di bilancio, negli ultimi anni le fondazioni in difficoltà hanno agito spesso tagliando il costo del personale, che è una delle voci principali (oltre il 50%, secondo la Corte dei Conti), con il paradosso che «i lavoratori oggi sono persino troppo pochi», spiega il ministro.

Ma come si conciliano nuove assunzioni ed esigenza di contenere le spese? «Il problema non è l’entità di un costo – risponde Bonisoli – ma come lo utilizzo e per quale tipo di attività. Se confrontiamo il sistema delle Fondazioni lirico-sinfoniche con altri settori dello spettacolo, osserviamo che i margini di miglioramento ci sono: il volume della produzione, ad esempio, è ancora contenuto».

Il nodo della governance